Het hoeft niet altijd Ed Sheeran te zijn: zij heersten over de Ultratop in 2018 Jolien Boeckx

21 december 2018

00u00 0 Muziek Haar hit 'One Kiss' stond 13 weken op nummer 1 in de Ultratop en daarmee kroont Dua Lipa zich tot de muzikale koningin van 2018. Nooit eerder deed een vrouwenstem het zo goed. Én ze is daarbovenop nog de enige artiest met vijf nummers in de top 100. Straf, maar dat moet ook gezegd van Niels Destadsbader: zijn album 'Dertig' veroverde de eerste plaats. Zelfs Ed Sheeran buigt dit jaar voor hem.

Dua Lipa: koningin van de singles

Dua Lipa domineerde deze zomer al de festivals, nu domineert ze de eindejaarslijsten. Want met ‘One Kiss’ ( een samenwerking met dj Calvin Harris), ‘IDGAF’, ‘New Rules’, ‘Homesick’ en ‘Electricity’ (samen met Silk City) staat ze met liefst vijf nummers in de top 100 van 2018. Daarmee is ze de enige artiest met zoveel nummers in het jaaroverzicht. Ed Sheeran staat er 4 keer in, net als Marshmello, Anne-Marie en Post Malone. Lost Frequencies en Like Mike zijn de enige Belgen die we 3 keer tegenkomen in het overzicht. Alweer een grens verlegd dus voor Dua Lipa, en dat doet de Brits-Kosovaarse graag. “De grootste moeilijkheid was om tweeënhalf jaar geleden volledig voor mijn muziek te kiezen, ook al wist ik op mijn 6de al dat muziek mijn leven was. Maar pas op mijn 15de ben ik voor mijn doel gegaan. Ik wilde iets maken wat nieuw was, iets wat je nog niet hoorde op de radio en kijk nu. Ongelofelijk, ik hou van mijn job”, vertelde ze ons recent nog in een exclusief interview.

Beter dan ‘The Ketchup Song’

Sam Jaspers van Ultratop verklaart het succes nader: “Wat singles betreft, was 2018 sowieso het jaar van Dua Lipa. ‘One Kiss’ stond 13 weken bovenaan. Dat is dus nóg een record voor de zangeres.” ‘One Kiss’ scoorde op Spotify trouwens meer dan 652 miljoen streams. En daar stoppen de mijlpalen niet, want nooit eerder stond er een nummer met een vrouwelijke stem zo lang op 1 in de Ultratop 50. “Enkel ‘The Ketchup Song (Aserejé)’ deed het in 2002 bijna even goed. Dat nummer stond12 weken aan de top”, vertelt Jaspers. “En ook haar ‘One Kiss’-partner Calvin Harris verbrak een record, dat van Amy Macdonald. Zij stond met ‘This Is The Life’ in 2008 11 weken op 1, tot dan het langste ooit voor een Schotse artiest. Maar nu is Harris dat dus.”

TOP 10 SINGLES 2018

1. Calvin Harris & Dua Lipa - One Kiss

2. BLØF feat. Geike Arnaert - Zoutelande

3. Regi feat. Jake Reese - Ellie

4. Lost Frequencies & Zonderling - Crazy

5. Tom Walker - Leave a Light on

6. Ed Sheeran - Perfect

7. Marshmello & Anne-Marie - Friends

8. George Ezra - Shotgun

9. Rudimental feat. Jess Glynne & Macklemore - These Days

10. Dua Lipa - IDGAF

Niels Destadsbader: koning van de albums

Vorig jaar moest Niels Destadsbader nog buigen voor Ed Sheerans album ‘Divide’, nu zijn de rollen omgedraaid. Niels’ tweede album ‘Dertig’ verover-over-overde de eerste plaats in de top 200 van albums uit 2018. ‘Dertig’ kwam binnen op 9 juni en stond de voorbije tien weken helemaal bovenaan. Alweer een kers op de taart voor het al zo succesvolle jaar dat Niels beleefde.

Hij begon met een Mia voor ‘Vlaams Populair’, kreeg nadien de Radio 2 Zomerhit en recent volgde nog de Story Showbizz Award voor ‘Zanger van het Jaar’. Hij vulde ook twee Sportpaleizen, kan op de volgende Mia’s liefst zeven awards winnen en scoorde dubbel platinum met ‘Dertig’. Dat wil dus zeggen dat zijn album tot nu toe al meer dan 52.500 keer over de toonbank ging.

“Dat is extreem uitzonderlijk, zeker in tijden van online streaming. Tegenwoordig mag je als artiest al van een succes spreken wanneer je 5.000 cd’s verkoopt. Én er komen elke dag nog aankopen bij”, zegt Kim Biesemans van platenfirma CNR Records. Niels’ debuutalbum ‘Speeltijd’ stond vorig jaar op nummer 3 in de album top 200. “Dat album scoorde ook dubbel platinum en blijft nog steeds verkopen. We zitten al aan meer dan 43.320 exemplaren. Maar ‘Dertig’ doet het dus nóg beter en dan hebben we daar de streaming nog niet bijgeteld.”

Na Sportpaleissucces

Dat streamingsucces heeft hij vooral te danken aan zijn hit ‘Verover Mij’ - op 18 in de top 100, net na Ariana Grande. Dat heeft op Spotify liefst 1.649.313 streams veroverd, en via Apple Music komen er nog eens 223.000 bij. Een verklaring voor dat fenomeen? “Niels’ muziek spreekt een groot publiek aan, niet alleen de vrouwen die in zijn beginfase fan waren. Het is een familiegebeuren geworden, vooral na het Sportpaleis is dat ontploft. Maar nog belangrijker is dat Niels er zijn eretaak van maakt om zelf nummers te schrijven waar hij een persoonlijke boodschap kan in steken. Kijk maar naar ‘Vlinders in Haar Buik’, dat pas uitgekomen is. Iedereen kan zich wel ergens herkennen in de teksten van Niels”, aldus Biesemans.

TOP 10 ALBUMS 2018

1. Niels Destadsbader - Dertig

2. Ed Sheeran - ÷ [Divide]

3. Various Artists - Liefde voor muziek 2018

4. Jasper Steverlinck - Night Prayer

5. Bart Peeters - Brood voor morgenvroeg

6. Helmut Lotti - Soul Classics in Symphony

7. Frans Bauer - Levenslied

8. Dua Lipa - Dua Lipa

9. The Greatest Showman - Original Soundtrack

10. Arctic Monkeys - Tranquility

“En dan zitten we hier in het GOUDEN strandhuis”

Goed nieuws voor onze Vlaamse Geike Arnaert en de Nederlanders van BLØF. Hun ‘Zoutelande’ is - weliswaar verwacht - de grootste Vlaamse hit van 2018. “Met 37 weken stond ‘Zoutelande’ het langst genoteerd in de lijst”, zegt Sam Jaspers van Ultratop. “In de Vlaamse top 50 stond het bovendien 21 weken op 1 en daarmee nemen BLØF en Arnaert het record over van Tourist LeMC feat. Spiritually Wally met ‘Horizon’ uit 2016.” Binnenkort zou er ook nog eens een Mia kunnen vertrekken naar het gammele strandhuis...

TOP 10 VLAAMSE SINGLES

1. BLØF feat. Geike Arnaert - Zoutelande

2. Niels Destadsbader - Verover mij

3. Bazart - Grip (Omarm me)

4. Tourist LeMC feat. Raymond van het Groenewoud - Spiegel

5. Niels Destadsbader - Gloria

6. David Vandyck - Ik leef voor jou

7. Bart Peeters - Twijfel niet en dans met mij

8. Niels Destadsbader - Ik ben van ‘t stroate

9. Gene Thomas - Soleil Soleil

10. Slongs - De zon