Het gaat niet goed met Johnny Hallyday Melissa Van Ostaeyen

15u05 3 Muziek De toestand van Franse zanger Johnny Hallyday (74) is de laatste weken erg verslechterd. De man lijdt al enkele jaren aan darmkanker.

AFP Johnny Halliday in 2016.

Deze zomer leek alles nog in orde. Toen deelde Johnny's vrouw Laeticia nog enkele berichten op sociale media om zijn fans gerust te stellen. Ondertussen zou zijn toestand dramatisch zijn verslechterd, aldus insiders. "Hij is erg verzwakt door de ziekte," klinkt het. "Hij is zelfs niet meer in staat om zijn huis te verlaten."

Johnny zou in het heetst van de strijd nog zijn blijven optreden, wat uiteindelijk bijdroeg tot zijn snelle achteruitgang. Zijn manager Sebastien Farran relativeert de zaak. "Johnny heeft nog een nieuw album op de planning staan voor 2018," zo zegt hij.

Ondertussen lijkt Laeticia zich veel meer zorgen te maken. Normaal gezien is ze er als de kippen bij om geruchten over haar man te ontkennen, maar nu doet ze net het tegenovergestelde. Op Twitter deelde ze een bericht over een succesvolle nieuwe gen-therapie tegen kanker, die zopas door de Amerikaanse overheid werd goedgekeurd. Het lijkt alsof ze haar hoop daarop heeft gevestigd.

"Laeticia houdt zich sterk voor haar dochters, Joy en Jade, en probeert zich zo normaal mogelijk te gedragen," aldus insiders. "Ze is een vechter, en zal Johnny niet snel opgeven."

Cancer : une thérapie génique révolutionnaire approuvée https://t.co/zQnzuzDy9w Laeticia Hallyday(@ LHallyday) link