Het eerste coronanummer is een feit: MNM komt met ‘Blijf In Uw Kot’-remix van Maggie De Block MVO

06 maart 2020

20u14 48 Muziek “Blijf in uw kot” , met die iconische uitspraak probeerde Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) de Vlaming te overtuigen om thuis te blijven. “Ik meen het”, voegde ze er nog aan toe. Hoe goed ze het ook bedoelde, er wordt nogal mee gelachen.

Het coronavirus blijft een grote dreiging die ons allemaal boven het hoofd hangt. ‘Als je er niet mee kan lachen, moet je er wel mee huilen’, zal men gedacht hebben. En dus kozen ze voor de eerste optie. Radiozender MNM kwam intussen al met de eerste ‘Maggie De Block Remix’, getiteld ‘Blijf In Uw Kot’. Die werd uitgezonden in De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow. Daarin worden de uitspraken van de minister onder muziek gezet en bewerkt zodat het net een liedje lijkt. Het eerste coronanummer is dus een feit.