Herstelde Tom Jones vrijdag terug op het podium SD

26 juli 2018

11u01

Bron: ANP 0 Muziek Tom Jones (78) hervat vrijdag zijn tournee. Hij voelt zich weer veel beter en is klaar om weer op te treden, staat in een verklaring.

Tom Jones lag vorige week in het ziekenhuis met een bacteriële infectie en moest vijf shows annuleren. De Britse artiest hervat zijn tournee vrijdag in York, waar hij optreedt op de paardenrenbaan York Racecourse. Daarna volgen nog shows in Monte Carlo, Turkije, Duitsland, Italië en Denemarken.

Op Twitter bedankt de zanger zijn fans voor hun begrip en de vele opbeurende beterschapswensen die hij afgelopen week mocht ontvangen. Hij laat weten zin te hebben om weer terug op het podium te staan en op te treden voor zijn publiek.

GOOD NEWS... pic.twitter.com/2nBMiY9whh Tom Jones(@ RealSirTomJones) link