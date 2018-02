Herken jij de acht lievelingsactrices van Tom Helsen? Jolien Boeckx

06 februari 2018

19u39 0 Muziek Tom Helsen steekt niet onder stoelen of banken wie zijn acht favoriete Vlaamse actrices zijn. Sterker nog, de muzikant maakte er zelfs een videoclip over. Speciaal voor zijn nieuw nummer ' They Don't Make 'em Like You Anymore' . Herken jij ze alle acht?

Hilde Van Mieghem, Hilde De Baerdemaeker, Clara Cleymans, Eva Van Der Gucht, Joke Devynck, Reinhilde Decleir, Ella-June Henrard en Lynn Van Royen. Dat zijn dus de acht favorietjes van Tom Helsen. De singer-songwriter is na bijna drie jaar terug met nieuwe muziek en pakt direct met opvallend beeld uit voor 'They Don't Make 'em Like You Anymore', de tweede single van zijn nieuwe plaat, 'Cupcakes'. Het achtste album van Helsen ondertussen al, dat volgende week uitkomt op Valentijn. En da's geen toeval... "Ik kies enkel nog voor de liefde en voor mooie songs. Al de rest is parking", lacht Tom Helsen zelf. ". Het hoofddoel dit jaar is om er weer live te staan. Alles gaat anders klinken en eruit zien dan vroeger, maar ik kijk er in elk geval enorm naar uit. Ik heb alle vertrouwen in de toekomst."