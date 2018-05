Herbeluister: Qmusic-dj Maarten Vancoillie sluit #DeTakeOver af met dj-set op 100m hoogte TDS

18 mei 2018

21u01

Bron: QMUSIC 3 Muziek Een hele week lang legde Qmusic-dj Maarten Vancoillie zijn lot in de handen van zijn collega Dorothee Dauwe en de Qmusic luisteraars tijdens de Take-Over. Als afsluiter van de actie heeft Dorothee nog een knaller van formaat in petto voor hem: Maarten moest vanavond, vrijdag, draaien op 97 meter hoogte vanop de Sint-Romboutstoren in Mechelen. Je kan zijn set hier herbeluisteren.

Maarten wordt binnenkort 30 jaar en dat wilde zijn collega Dorothee Dauwe niet zomaar voorbij laten gaan. Dorothee wilde één van zijn laatste weken als twintiger dan ook zo zot mogelijk maken. Eén week lang gaf Maarten daarom de touwtjes volledig uit handen en bepaalde Dorothee samen met alle Qmusic-luisteraars hoe zijn leven er uitzag. Wat moest Maarten écht nog doen voor zijn 30ste verjaardag?

Elke dag gooide Dorothee een vraag op de Instagram Stories van Qmusic (@Qmusic_BE). De luisteraars hadden dan even tijd om te beslissen wat Maarten moest gaan doen via een poll. De uitkomst daarvan moest Maarten uitvoeren. Zo nam Maarten een single op met Regi, overwon hij zijn hoogtevrees, liet hij een oorbel schieten, fietste hij van Vilvoorde naar zijn huis in Aartselaar, moest hij kamperen in een klein tentje en presenteerde hij ’s nachts nog een uur lang na een avondje stappen.