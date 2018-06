Herbeleef de hoogtepunten van

de foute 128 op Qmusic DBJ

29 juni 2018

10u47 0 Muziek Een hele dag lang presenteren Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe de Foute 128 op Qmusic. Om de lijst helemaal bijzonder te maken nodigt het duo ook de beste artiesten uit om hun foute hits live te komen brengen in de studio. Wij houden je up to date met de leukste bezoekjes.

De eerste artiest die langskwam in de studio was Coco Jr. Hij bracht zijn populairste hit 'I Can't Keep My Hands Off You'.