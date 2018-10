Helmut Lotti neemt dvd op in exclusieve spiegeltent Peter De Smedt

24 oktober 2018

22u16 2 Muziek Helmut Lotti (49) is helemaal terug. De zanger heeft net de tv- en dvd-opnames voor ‘Soul Classics in Symphony’ achter de rug.

In Lint werd vanavond de dvd én tv-special van ‘Soul Classics in Symphony’ opgenomen. Helmut Lotti concerteerde in de grootste spiegeltent van Europa en die tent werd speciaal voor het concert van Helmut opgebouwd op de parking van de AED Studio’s. Helmut Lotti staat er weer. Zijn album staat al voor de derde week op rij op de eerste plaats van de Ultratop 50 en de tickets voor zijn concerten gaan als zoete broodjes over de toonbanken. Wat een contrast met enkele jaren geleden, dat beseft de zanger maar al te goed.

(lees verder onder de video)

Na de opname duikt Helmut de studio in om de special mee af te werken en dik weekend zal hij voor het eerst als coach fungeren bij de opnames van The Voice Senior.