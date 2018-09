Helmut Lotti krijgt Intergenerationele Prijs van Stad Brussel TDS

26 september 2018

21u32

Bron: BELGA 2 Muziek Zanger Helmut Lotti, die zich kan beroepen op een carrière van bijna 20 jaar, is woensdagavond bekroond met de Intergenerationele Prijs van de Stad Brussel. De zanger kreeg de prijs uit handen van Eerste schepen Alain Courtois, omdat hij de belichaming is van de solidariteit tussen de verschillende generaties.

De keuze voor Helmut Lotti werd gemotiveerd door zijn internationale bekendheid, zijn populariteit bij zowel de Vlamingen als de Franstaligen in ons land en zijn engagement bij Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. "Het betekent veel voor me, want het gaat over de manier waarop ik België representeer. En het gaat ook over de manier waarop ik generaties overstijg met mijn muziek. Dat is heel tof", vertelde Helmut Lotti.

"Ik had een mail gekregen van een vrouw die me vertelde dat ik deze prijs verdien, omdat ze vroeger met haar moeder naar mijn concerten kwam en nu met haar dochter", vervolgde de zanger, die eraan toevoegde te proberen om nooit een mode te volgen en tijdloos te zijn.

Voor de zanger was het meteen de gelegenheid om enkele liedjes van zijn nieuwe album "Soul Classics In Symphony" voor te stellen. "Het is soul, maar in combinatie met mijn orkest de Golden Symphonic Orchestra. Het is een semiklassiek orkest, maar het is geen klassieke muziek. Het is echt voor iedereen. Ik geloof niet dat bepaalde muziek enkel voor bepaalde leeftijdsgroepen is. Voor mij is er alleen maar goede of slechte muziek", aldus Lotti.