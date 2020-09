Helmut Lotti kijkt uit naar eerste concert: “Noodgedwongen zonder symfonisch orkest” Isabelle Deridder

22 september 2020

14u55 0 Muziek Hij heeft er door de coronacrisis lang op moeten wachten, maar op donderdag 15 en zaterdag 17 oktober staat Helmut Lotti eindelijk opnieuw op een podium. In een kleine bezetting, maar met des te meer goesting. “Ik kijk hier echt naar uit”, klinkt het.

Hij was van plan om in 2020 een nieuwe tournee met The Golden Symphonic Orchestra op poten te zetten, maar covid-19 bleek een onverwachte spelbreker. Net als z’n collega-artiesten zat ook Helmut Lotti (50) noodgedwongen thuis. “Normaal gesproken ging mijn nieuwe reeks concerten begin deze maand van start, maar die is ondertussen al verzet naar december 2021", legt Helmut uit. “En ook dat is niet zeker. Als er geen vaccin is, dan weet ik niet of die tournee dan wel kan doorgaan”, klinkt het. “Omdat ik optreed met een orkest, moet er minstens 800 man in de zaal zitten als we break-even willen geraken.”

Toch heeft Lotti de voorbije maanden niet met z’n vingers zitten draaien. “Ik heb tijdens deze coronaperiode mijn tijd gebruikt om langer aan mijn nieuwe plaat te werken. Normaal was het de bedoeling dat ze nu ergens werd gelanceerd, maar door de coronacrisis is dat verzet naar volgend jaar. Momenteel mik ik op april.”

Alternatief repertoire

Toch hoeven de fans van Helmut niet zo lang te wachten tot ze hem weer kunnen horen zingen. Op donderdag 15 en zaterdag 17 oktober geeft de artiest twee concertjes in de Handelsbeurs in Antwerpen. “Terwijl de gasten van restaurant Fiera een diner voorgeschoteld krijgen, zal ik - samen met een klein combo - een heel alternatief repertoire te brengen. Hoewel het - door de afwezigheid van mijn concert - anders zal klinken, zal het wel herkenbaar zijn. En ja: ik kijk er echt naar uit om nog eens op te treden.”

Tickets voor een diner en bijhorende show van Helmut Lotti kosten € 125, € 155 of € 189 per stuk. Te bestellen via fiera.be/handelsbeurs-unplugged/