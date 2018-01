Helmut Lotti gaat opnieuw touren in België DBJ

23 januari 2018

18u03 0 Muziek Helmut Lotti gaat opnieuw op tournee door Europa. Momenteel is hij nog bezig met het afwerken van zijn 'Comeback'-tour in Duitsland en Scandinavië, maar vanaf november start in België zijn nieuwe muziektour 'Gracia'. Hij houdt in ons land halt in zes verschillende zalen.

Met zijn 'Comeback'-tour scheerde Helmut Lotti hoge toppen. In België was zijn concert in Antwerpen in een mum van tijd uitverkocht en ook voor het allerlaatste concert van die tour in België, in het paleis van Schone kunsten in Charleroi op 17 april, zijn geen tickets meer beschikbaar.

Voor de fans is er nu goed nieuws want Helmut komt terug in de winter van dit jaar. Als vanouds treedt hij in zijn nieuwe 'Gracia'-tour opnieuw op met versterking van zijn vertrouwde Golden Symphonic Orchestra. De data die gepland staan zijn 17/11 in de Koningin Elisabethzaal Antwerpen, 14/12 in het Kursaal van Oostende, 15/12 in het Gentse Capitole, 21/12 in Le Forum in Luik, 27/12 in de Brusselse Bozar en 29/12 in het Ethias Theater in Hasselt.

Vorig jaar startte Helmut Lotti na een lange pauze opnieuw met een klassieke tournee. Binnenkort is hij ook te zien in het VTM-programma 'Liefde voor muziek'.