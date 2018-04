Helmut Lotti dolblij met warm onthaal van comeback in Wallonië MVO

12u05 0 Muziek Helmut Lotti maakte dinsdag zijn comeback in Wallonië in het Palais des Beaux Arts in Charleroi, waar hij in 2009 voor het laatst stond. De Nederlandstalige zanger was erg blij met de Waalse ontvangst.

Helmut Lotti is vol lof wanneer hij het heeft over de vurigheid van het zuiden. "Het Waalse publiek is enthousiast, warm en de mensen zijn niet te gereserveerd", zei de hij in een interview met Belga. "Hoe dichter we bij het noorden komen, hoe terughoudender het publiek is. Vlaanderen is al terughoudender dan Wallonië, maar in Nederland en Scandinavië merk je dat nog harder."

Negen jaar na zijn laatste concert in Wallonië keert Helmut Lotti terug. "Ik nam een ​​pauze omdat ik wilde weten wat ik met de rest van mijn leven wilde doen, en nu weet ik dat ik het liefst op het podium wil staan. Mijn repertoire is ongeveer hetzelfde als wat ik in het verleden al heb gebracht. De enige merkbare verandering is misschien mijn haar (lacht)."

De nummers op zijn volgende album, dat uitkomt in de herfst, zullen in het Engels gebracht worden. "Ik ga nog niet te veel verklappen, maar het album zal voornamelijk bestaan uit liefdesliedjes", aldus Lotti.