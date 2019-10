Helmut Lotti blaast 50 kaarsjes uit: enkele collega’s en vrienden wensen hem een bijzondere verjaardag VVDW

22 oktober 2019

13u02

Bron: Story 0 Muziek Voor Helmut Lotti is 2019 een absoluut feestjaar. Hij staat dertig jaar op de planken en viert dat met een jubileumtournee in België. En deze week heeft hij nog meer reden om te feesten, want hij mag vijftig kaarsjes uitblazen. Zijn bekende collega’s en vrienden laten dit niet onopgemerkt voorbijgaan.

Toen Helmut Lotti acht jaar geleden resoluut stopte met zijn symfonisch orkest om een andere muzikale weg in te slaan, verklaarden velen hem gek: het betekende immers het einde van zijn succesvolle carrière. Een lange zoektocht naar zichzelf begon, om uiteindelijk opnieuw zijn draai te vinden, mét het Golden Symphonic Orchestra. Zijn ‘Soul Classics in Symphony’-tournee afgelopen jaar zorgde voor maar liefst tien uitverkochte concerten in België en veertig concerten in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken en Zuid-Afrika. Die succesvolle comeback viert Helmut in december met een jubileumtournee in België. Dit jaar staat hij immers dertig jaar op de planken. Niet alleen op muzikaal vlak gaat het hem voor de wind, ook privé vond hij het geluk. Hij heeft sinds twee jaar een fijne relatie met Marieke Van Hooff én een goed contact met zijn dochter Messalina uit zijn eerste huwelijk. Op zijn vijftigste voelt Helmut zich duidelijk beter in zijn vel dan ooit. Enkele bekende collega’s en vrienden zetten hem graag in de bloemetjes.

Eric Melaerts: “Het wordt tijd om zijn droomplaat met jazzmuziek te maken!”

“Ik loop Helmut nog maar zelden tegen het lijf, maar vroeger traden we vaak samen op en schreef ik als producer soms muziek voor hem. Ik heb fijne herinneringen aan de kapoen die hij toen was, we hebben samen veel leute gehad. Na zijn eerste Classics-­plaat werd hij heel populair. In Nederland oversteeg hij zelfs lokale helden als Marco Bakker. We hebben weleens geprobeerd om andere muzikale paden te bewandelen. Zo schakelde ik bijvoorbeeld Hugo ­Matthysen in voor nieuwe teksten, maar het publiek smaakte dat niet altijd. Zijn nieuwe soulplaat brengt hem opnieuw succes, al is het zeker mijn smaak niet. Ik vind zijn vijftigste verjaardag wel het ideale moment om eindelijk zijn droomalbum te maken, met muziek die hij zo mooi verwoordt als ‘ruisjazz’. Ik wil hem daar graag bij helpen! Verder moet hij niet te veel stilstaan bij zijn leeftijd, het leven gaat gewoon voort. Ik raad hem aan vooral zichzelf te blijven.”

Isabelle A: “ Ik hoop nog eens met hem te kunnen samenwerken”

“Helmut is een beetje als een broer voor mij. Hij is een goede vriend, meer dan een collega. Helaas hebben we het allebei te druk om elkaar vaak te zien, maar we weten wat we aan elkaar hebben. We kennen elkaar al van toen we nog kinderen waren. We schuimden alle twee soundmixshows af en groeiden op in dezelfde buurt. Onze moeders kennen elkaar ook. Tijdens zijn opnames voor ‘Liefde voor Muziek’, waar ik toevallig ook achter de schermen werkte, heb ik hem op zijn verjaardag een mand vol thee geschonken. Daar is hij dol op. Ik wens hem het allerbeste toe. Dat hij gelukkig mag zijn en mag blijven doen waarmee hij nu bezig is. Ik hoop dat we in de toekomst nog eens op muzikaal vlak kunnen samenwerken. In 2006 nam ik het duet ‘True Love’ met hem op. Ik heb daar heel fijne herinneringen aan, voor de clip- en dvd-opnames trokken we naar Duitsland en Italië. Stijn Coninx deed de regie, heel speciaal.”

Piet Roelen, de manager van Helmut: “Helmut is de mooiste stem van België”

“Ik hoop dat hij de volgende vijftig jaar evenveel succes mag hebben als in zijn afgelopen vijftig jaar, maar dat hij vooral gelukkig is. Helmut Lotti verrast elke dag, hij is de mooiste stem van België. Zijn jubileumtournee in december wordt één groot Best Of-feest! Helmut staat nu dertig jaar op de planken. Het mooiste moment uit zijn carrière was zijn optreden tijdens de World Music Awards in Monaco in 1997. Ik vroeg hem op een stoel te gaan staan om Nessun Dorma te zingen. Dat heeft de deuren naar de wereld opengezet. De bazen van de muziekindustrie stonden bij mij in de rij om Helmut in de wereld te mogen vertegenwoordigen. Een memorabel moment. Onze passie voor muziek is wat ons bindt.”

Stef Kamil Carlens: “Dankzij hem deed ik mee aan ‘Liefde voor Muziek’”

“Ik wens Helmut toe dat hij gezond mag blijven en dat hij kan doen wat hij wil. Helmut is een harde werker, dat heb ik gemerkt toen we samen een jaar lang aan zijn Nederlandstalige plaat ‘Mijn Hart en Mijn Lijf’ werkten. Die samenwerking is ontstaan nadat we samen in de Grote Peter Van de Veire Show ‘Don’t Stop Me Now’ van Queen zongen. Met zijn Nederlandstalige plaat heeft hij bewezen dat hij niet bang is om te experimenteren, dat was voor hem echt een stap in een andere wereld. Na die plaat zijn we elk onze eigen weg gegaan, maar als we elkaar tegenkomen, is het telkens een blij weerzien. Hij heeft me ook over de streep getrokken om deel te nemen aan ‘Liefde voor Muziek’, voor hem was dat ook een fijne ervaring.”

Coco Jr.: “Zijn vriendin is zijn mooiste cadeau”

“Ik ken hem uiteraard al van de tijd van ‘Tien Om Te Zien’, maar pas dankzij ‘Liefde voor Muziek’ heb ik de mens achter Helmut Lotti echt leren kennen, en dat is me alleen maar bevallen. We delen dezelfde humor. Ik hou van mensen met een hoek af, die buiten de lijntjes kleuren. Daar herken ik mezelf in (lacht). Met Helmut had ik meteen een klik, wat voor mij niet vanzelfsprekend is. We hebben nog regelmatig contact. Zo beluisterden we samen mijn nieuwste plaat, omdat ik zijn gefundeerde mening ten zeerste waardeer. Ik hoop dat hij zijn huidige geluk kan bestendigen, hij zit momenteel in de mooie nazomer van zijn leven. Het is vooral belangrijk dat hij zo dicht mogelijk bij zichzelf blijft, doet waar hij zin in heeft en eerlijk blijft met zijn publiek. Wat hij momenteel op muzikaal vlak doet, doet hij graag, en dat voel je. Ik kijk ernaar uit om eens samen een nummer te maken. Ik denk trouwens niet dat je hem met materiële zaken plezier kunt doen, dus wens ik hem heel veel ontroering. Maar het mooiste verjaardagsgeschenk is wellicht zijn vriendin Marieke, een cadeau dat heel goed bij hem past.”