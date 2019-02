Heimwee naar de nineties? Deze boybands zijn helemaal terug SD

07 februari 2019

17u00 0 Muziek Gesynchroniseerde dansmoves, de hipste kledij, vier of vijf archetypetjes en perfect meekweelbare hits... De boybands uit de nineties hadden het allemaal. En ook al verminderde hun succes op een bepaald moment, geen van hen gaf het volledig op. Tijd om eens te kijken welk parcours je favoriete hunks afgelegd hebben.

Backstreet Boys

In 1996 brachten AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson en Brian Littrell hun debuutalbum ‘Backstreet Boys’ uit. Hits als ‘Quit Playing Games (With My Heart)’ en ‘Everybody (Backstreet’s Back)’ zorgden ervoor dat de Amerikaanse boyband voorgoed een plaatsje kreeg in de harten van miljoenen tienermeisjes over de hele wereld. In 2002 ging het echter voor de eerste keer mis. Nick wilde een solocarrière achterna gaan en verliet de groep. Daarnaast kampte AJ met alcohol- en drugsproblemen. Toen hij daarover kwam getuigen in de ‘Oprah Winfrey Show’ daagde echter de hele band op, Nick incluis, om hem te steunen. De Backstreet Boys waren opnieuw bij elkaar.

Maar het sprookje bleef niet duren. In 2006 verliet Kevin de groep. Zes jaar lang bleef de band als een kwartet bestaan, maar in 2012 bleek de lokroep van het succes te groot en kwam Kevin terug. Net op tijd voor het twintigjarige jubileum van de groep. Het negende album van de groep verscheen in 2019. ‘DNA’ kwam meteen binnen op de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten. Momenteel trekken de Backstreet Boys de wereld rond met hun ‘DNA World Tour’. Op 22 mei doen ze het Sportpaleis in Antwerpen aan.

Westlife

Westlife was een van de meest populaire Ierse groepen. Wereldwijd behaalden ze 33 nummer 1-albums en ze veroverden verschillende Guinness World Records, waaronder de eerste groep die zeven opeenvolgende nummer 1-singles behaalde in Groot-Britannië en de meeste publieke vertoningen in 36 uur door een popgroep. Nicky Byrne, Kian Egan, Mark Feehily, Shane Filan en Brian McFadden kenden grote successen met hits als ‘Flying Without Wings’ en ‘Uptown Girl’, maar in 2004 brak de bom. Brian verliet Westlife om meer tijd door te brengen met zijn familie en zich te focussen op zijn solowerk. Dat de bandleden ook regelmatig ruzie maakten, was publiek geheim.

In 2008 meldden de vier overige bandleden dat ze een pauze zouden nemen om zich volledig te kunnen focussen op hun nieuwe album, maar in 2011 werd de pauze een officiële breuk. 2018 bracht echter verandering. Nicky, Kian, Mark en Shane wilden hun vroegere succes evenaren met nieuwe muziek en riepen daarvoor de hulp in van superster Ed Sheeran, die een nummer voor hen zou schrijven. Voorlopig heeft Westlife enkel tourdata in Groot-Brittannië. Het wereldwijde succes blijft dus uit.

5ive

Wie de bandleden van het Britse 5ive (Five) bekeek, kon er niet omheen: Sean Conlon, Ritchie Neville, Scott Robinson, Abz Love en Jason (‘J’) Brown waren een pak stoerder dan hun afgeborstelde genregenoten. In 1997 werd de groep opgericht door het team achter de Spice Girls, maar amper vier jaar later gingen de jongens alweer uit elkaar. In 2006 probeerde de boyband het dan toch nog eens een keer, zonder Sean, maar amper acht maanden later bleek er te weinig interesse te zijn in een reünie en splitte de groep opnieuw.

Maar kijk, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. In 2012 kondigde 5ive aan dat er een comeback op de planning stond. Sean was er dit keer bij, maar ‘J’ gaf verstek. De druk om constant in de spotlight te leven, werd hem te veel. Toch ging het kwartet verder onder de noemer 5ive. In 2013 tourde de groep door Groot-Britannië en Ierland, maar in 2014 verloren ze weer een lid: ook Abz gaf er de brui aan. Binnenkort speelt 5ive shows in Australië en de Verenigde Staten.

Blue

Blue is een van de nieuwere Britse boybands uit het lijstje. Groepsleden Lee Ryan en Antony Costa ontmoetten elkaar tijdens een auditie voor Simon Cowell’s nieuwste groepje. Lee mocht meedoen, Antony niet. De twee besloten dan maar om in 2000 samen iets te beginnen, met Antony’s vriend Duncan James en Lee’s huisgenoot Simon Webbe. Het viertal had heel wat succes en bracht drie albums uit, die allemaal de eerste plaats in de Britse hitlijsten veroverden. Maar in 2004 was de koek al op, en kondigden de vier aan dat ze een pauze namen.

In 2011 kwamen de jongens opnieuw bij elkaar toen ze voor Groot-Brittannië naar het Eurovisiesongfestival gestuurd werden. Ze eindigden op de elfde plaats, waardoor hun carrière weer een nieuwe boost kreeg. Een lang leven was het echter niet beschoren, want in 2015 kreeg Blue de bons van hun platenmaatschappij, vanwege een slechte platenverkoop. In de zomer van 2018 kondigden de jongens trouwens aan dat ze samen met die andere popgroep uit de jaren ‘90, Steps, op tournee zouden gaan. Aangezien er enkele optredens gepland staan in Australië en de Verenigde Staten, lijkt de comeback het niet slecht te doen.

Take That

Een groep die vooral in thuisland Engeland écht potten brak. De groep kwam al bij elkaar in 1990 en is dus een van de oudere in deze lijst. Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange en Robbie Williams hadden vooral een duidelijke taakverdeling. Gary was de belangrijkste zanger en schreef de meeste nummers (een unicum voor een boyband), Mark en Robbie verzorgden de backing vocals, en Jason en Howard moesten genoegen nemen met een rolletje als danser. De formule werkte wonderwel. Ze wonnen maar liefst acht Brit Awards en behaalden wereldwijd verschillende keren de eerste plaats met hun singles en albums. In 1995 kondigde Robbie echter aan dat hij de groep verliet. De rest probeerde nog wel, maar een jaar later bleek ook voor hen de koek op.

Tien jaar later kwam er een greatest hits-album uit, en dat was aanleiding genoeg voor Gary, Howard, Jason en Mark om aan nieuw materiaal te beginnen. Take That 2.0 was geboren én bleek succesvol. Succesvol genoeg voor Williams om zijn solocarrière even aan de kant te schuiven en in 2010 mee te werken aan het zesde studioalbum van de groep, ‘Progress’. Fans waren uitzinnig. Maar na een pauze om aan soloprojecten te werken en zich te focussen op familie, verlieten Jason en Robbie de groep in 2014. De overblijvende drie groepsleden van Take That hebben de best gevulde agenda, met maar liefst 55 optredens op de planning. Op 14 juni speelt de groep in Paleis 12 in Brussel.

Boyzone

De Ierse boyband Boyzone werd in 1993 samengesteld door hetzelfde brein achter Westlife, manager Louis Walsh. Nog voor ze één nummer uithadden, verschenen ze al op het Ierse tv-programma ‘The Late Late Show’. Keith Duffy, Stephen Gately, Mikey Graham, Ronan Keating en Shane Lynch waren één van de meest succesvolle bands ooit in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. 1999 was een turbulent jaar. Stephen Gately liet weten dat hij homo was (ongezien in de boyband-wereld), en Ronan wilde aan zijn solocarrière werken. Later dat jaar werden de spanningen de groep te veel: ziedaar het einde van Boyzone.

De vijf leden hadden elk wisselend succes met hun solocarrières. Ronan, Stephen en Keith wisten relevant te blijven, maar Mikey en Shane verdwenen uit de spotlights. Op vraag van manager Louis Walsh maakte Boyzone in 2007 dan toch een comeback. In drie uur tijd verkocht de groep 200.000 tickets voor hun aankomende tournee. Naast nieuwe optredens kwam de boyband ook met nieuwe muziek, die goed ontvangen werd in de Britse charts. Enkele jaren lang ging alles goed, maar op 10 oktober 2009 overleed Stephen in zijn appartement in Mallorca aan een longoedeem. De vier overblijvende bandleden bleven evenwel optreden. Eind 2018 vierden ze hun 25ste verjaardag. Wie Boyzone nog aan het werk wil zien, zal snel moeten zijn (en een ticket naar het Verenigd Koninkrijk, Australië of Nieuw-Zeeland moeten boeken), want de groep kondigde aan dat ze de boeken voorgoed zouden sluiten na deze tour.

Get Ready

Laten we vooral ook onze Vlaamse boyband bij uitstek, Get Ready, niet vergeten. In 1996 liet het viertal, dat gevormd werd door Jimmy Samijn, Koen Bruggemans, Glenn De Gendt en Jean-Marie (JM) Desreux, haar eerste single op de wereld los. ‘Diep (zo diep)’ bleek meteen een hit voor de eeuwigheid. Ook de daaropvolgende nummers waren een schot in de roos. De boyband was zo succesvol dat ze zelfs het voorprogramma van Michael Jackson in Oostende mochten verzorgen. Toch waren de jongens niet helemaal vrij van controverse. Zo spanden ze een rechtszaak aan tegen het holebitijdschrift ZiZo, dat geschreven had dat leden van Get Ready! homoseksueel zouden zijn. Achteraf moesten ze toegeven dat het tijdschrift gelijk had. In 2000 liep het mis. Belgiës meest populaire boyband ging uit elkaar. Jimmy en Glenn probeerden het solo, maar zonder al te veel succes.

In 2002 lonkte het podium opnieuw, maar de verkoop van het nieuwe album ‘Incognito’ viel zodanig tegen, dat de groepsleden er al snel opnieuw de brui aan gaven. In 2006 verzorgden ze wel nog eenmalig een optreden in de slotaflevering van het Swingpaleis. In 2007 trok J-M dan definitief de deur achter zich dicht, Glenn vertrok een jaar later. Maar Jimmy en Koen wilden wel nog verder met het project, dus organiseerden ze uitgebreide auditierondes om vervanging te vinden. Kenny Philippaars en Tom De Blaes werden aangetrokken om de danspasjes te verzorgen. Gezien de revival van de jaren negentig had Get Ready het best druk in die periode. Mede daarom besloot Tom in 2014 om op te stappen. Bob Van Kerkoerle verving hem. Op 10 januari 2017 waren Bob en Kenny er echter aan voor de moeite. Om het 21-jarig bestaan van de groep te vieren, besloten de originele bandleden Glenn en JM dat ze opnieuw deel wilden uitmaken van Get Ready en dat er een nieuwe single uitgebracht zou worden. De vier treden nog steeds op in verschillende plaatsen in Vlaanderen.

Benieuwd of ook die andere Vlaamse boyband uit de nineties - Boysband - een comeback zal maken. In afwachting zetten we ‘Blijf ... Aan de schoolpoort staan’ nog eens op.