Heideroosjes viert dertigjarig bestaan op gepaste wijze

27 januari 2019

08u21

Bron: ANP 0 Muziek Punkrockband Heideroosjes heeft gisteren het dertigjarig bestaan gevierd in Amsterdam. De jubileumbijeenkomst betekende tegelijkertijd de reünie van de Limburgse band, die zeven jaar geleden voor het laatst optrad. Zanger en gitarist Marco Roelofs hadden er zin in.

“We verwachten vanavond mensen die net als wij een paar kilo zwaarder zijn geworden”, grapte de 44-jarige Roelofs voor de camera van het ANP. Op serieuzere toon ging hij verder. “Zeven jaar geleden hebben we ook onze laatste Nederlandse show hier in de Melkweg in Amsterdam gedaan. Eigenlijk verwachten we daar een soort reünie van.”

Met meer dan tien albums en bijna 1500 concerten in Europa, de Verenigde Staten, Zuid Afrika en Japan is het palmares van de band indrukwekkend. Fans reageerden verheugd op de aankondiging van de reünie: kaarten voor de twee concerten - 2 februari staan de Limburgers in Brussel - waren razendsnel uitverkocht. Later spelen ze wel nog op verschillende festivals.

Nieuwe start

Hoewel de aanloop naar het optreden vertrouwd voelde, is er ook van alles veranderd, vertelde Roelofs. “Ik ben echt een ander mens dan zeven jaar geleden.” De zanger viel na het stoppen van de band in een zwart gat en werd depressief.

Bang dat het opnieuw misgaat, is hij niet. “Ik kan allemaal clichés noemen. What doesn’t kill you makes you stronger, dat soort gelul. Ik benader de band anders. Het is weer lekker keten, met de jongens op pad. Zonder druk, we hoeven geen plaat te maken. Dat is heel fris.”

In de periode na de Heideroosjes schreef Roelofs een boek, maakte hij theatervoorstellingen en presenteerde hij het tv-programma Ink Master. De zanger sluit niet uit dat hij ooit op de buis terugkeert. “Ik vind het leuk om televisie te doen. Als ik wordt gevraagd en het past bij me, dan ga ik dat doen. Komt er niks, dan komt er niks. Ik neem het met de dag.”