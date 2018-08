Heeft Michael Jackson écht de moonwalk uitgevonden? Benjamin Van Synghel

29 augustus 2018

17u50

Bron: De Morgen 0 Muziek Vandaag zou Michael Jackson 60 jaar oud geworden zijn. Speciaal voor de gelegenheid probeert De Morgen een prangende vraag te beantwoorden: heeft hij ook zijn beroemde moonwalk zelf uitgevonden?

Onder withete podiumlichten raapt een man in het zwart een deukhoed van de grond. Hij zet die op het hoofd, waarna zijn dans losbarst. Kordaat, ritmisch en ziedend seksueel stoot hij zijn lendenen naar voren en terug. De ontelbare glitters op zijn jasje fonkelen onder de spots, het publiek gaat uit zijn dak. Hij trapt zijn been in de lucht tot het loodrecht op de rest van zijn lichaam staat, hij wervelt rond zijn as, lijkt zich te verliezen in het ritme. Zinnen als 'She was more like a beauty queen from a movie scene' staan op band, maar de man playbackt ze perfect mee.

We schrijven 25 maart 1983, waar in het Pasadena Civic Auditorium in Californië de 25ste verjaardag van het legendarische Motown-label wordt gevierd. Onder andere Marvin Gaye, Diana Ross en Stevie Wonder spelen er ten dans. Het komische genie Richard Pryor praat alles aan elkaar. En toch spreekt de wereld na die avond enkel over Michael Jackson. Na zo'n drieënhalve minuut 'Billie Jean' gebeurt het. Het duurt maar een paar seconden, maar het lijkt magie. Michael Jackson beweegt zich achteruit, maar hij lijkt wel te zweven. Alsof de zwaartekracht niet bestaat, lijkt hij een paar centimeter boven de grond te glijden. De moonwalk is geboren.

Een mooi moment om vandaag aan terug te denken, op wat Michael Jacksons 60ste verjaardag zou zijn geweest. Tot ver na zijn dood wordt hij nog steeds herinnerd als King of Pop, maar evenzeer als de bedenker van die legendarische moonwalk. Maar is dat wel helemaal juist? Heeft Michael Jackson de moonwalk uitgevonden?

Ere wie ere toekomt

Met spijt in het hart, maar ere wie ere toekomt: helaas. Jackson zelf heeft altijd volgehouden dat hij de dans helemaal zelf heeft bedacht. Zo zei hij ooit in een interview: "Ik stond daar en liet het nummer me vertellen wat ik moest doen, ik liet de dans zichzelf creëren." Dat bleek toch niet helemaal waar te zijn.

Een kleine duik in de geschiedenis van de dans leert ons dat verschillende artiesten – groot en klein – de King of Pop ooit voorgingen. De tapdanser Bill Bailey deed het namelijk al in de jaren 50. Ook David Bowie deed al iets gelijkaardigs voor video-opnames rond zijn album Aladdin Sane. Ook James Brown, een inspiratiebron voor Jackson, deed het hem voor. Zelfs buiten de muziek was al eens een moonwalk te ontwaren. Marcel Marceau, 's werelds bekendste mime-artiest, deed het in zijn vaste nummer 'Walking in the Wind'.

Jackson zou naar verluidt ook van Marceau een grote fan zijn geweest. De twee hebben elkaar zelfs ooit eens ontmoet. En toch kwam Jacksons specifieke inspiratie van twee onbekende, jonge dansers, ergens eind de jaren 70: Casper Candidate en Cooley Jaxson. Jackson zag toen een opname van hen, terwijl ze dansten op Jacksons nummer Workin' Day and Night. Ze leken er vier minuten lang de wetten van de fysica te tarten.

Jackson was er wild van en zou met die twee jongemannen hebben afgesproken. Na uren praten en analyseren hebben zij hem de basis voor de moonwalk aangeleerd. Al zou Jackson dat later zelf nooit hebben willen/durven/kunnen toegeven. Oordeel hieronder vooral zelf. En wat u er ook van moge denken: Michael Jackson is dood, leve Michael Jackson!