Heeft Lady Gaga "Shallow" gestolen?

09 augustus 2019

04u05

Een onbekende liedjesschrijver beweert dat Lady Gaga haar hit Shallow van hem heeft gestolen. Volgens de New York Post is ene Steve Ronsen van plan een rechtszaak aan te spannen, waarin hij miljoenen van de zangeres eist.

Gaga schreef Shallow samen met Andrew Wyatt, Anthony Rossomando en Mark Ronson. Het nummer is drie keer te horen in de film A Star Is Born, waarin Lady Gaga het samen met Bradley Cooper zingt. In februari won Shallow de Oscar voor beste filmliedje.

Volgens Ronsen is een korte muzikale passage in het nummer direct overgenomen uit het nummer Almost dat hij in 2012 schreef. De advocaat van Lady Gaga noemt zijn beschuldigingen “een schaamteloze poging om geld te verdienen aan het werk van een succesvolle artiest’’. Ook laat de raadsman weten dat de notencombinatie G-A-B waarop Ronsen het alleenrecht beweert te hebben, vrij vaak en “al eeuwenlang’’ terugkomt in de muziekwereld.

Beluister hier beide nummers en vergelijk: heeft de schrijver van Almost een punt?