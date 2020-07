Hectisch leven van Dimitri Vegas kwam tot stilstand door corona: “Het deed deugd om niet te moeten reizen” TDS

23 juli 2020

11u28

Bron: ANP 0 Muziek Voor Dimitri Vegas waren de afgelopen maanden, waarin de wereld vanwege de coronacrisis tot stilstand kwam, een zegen. De dj, die met Like Mike een duo vormt, genoot van het leven zonder jetlags.

“Na tien jaar over de wereld reizen is het niet het ergste in de wereld om een paar maanden niet te hoeven vliegen”, vertelt Dimitri (38) tijdens een persconferentie over Tomorrowland Around the World, waar hij optreedt. “Het is vreemd. Ergens wil ik weer aan de slag zoals het was, maar het doet ook wel even deugd.”

“Het is niet zo dat ik de hele tijd in de tuin zit na te denken, hoor”, aldus Vegas nog. “Maar die focus op één tijdzone en op de muziek is heel prettig. Je hebt geen schema en alle tijd om muziek te maken. Dat is waar het nu alleen maar om draaide.” Zijn lege agenda zorgde ook voor een enorme productie: “We hebben zoveel materiaal dat alles wat we nu maken extra is. Ik denk dat we singles hebben voor de komende drie jaar.”

