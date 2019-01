Heb je een hekel aan een bepaalde band of zanger? Zo hoef je hen nooit meer te horen op Spotify MVO

23 januari 2019

16u46 0 Muziek Vind je het ook zo vervelend als je tijdens de shufflemodus van Spotify bands of artiesten te horen krijgt waar je een pesthekel aan hebt? In de gratis app kan je immers maar een beperkt aantal keer op ‘volgende’ klikken. Dat probleem is nu van de baan dankzij een nieuwe functie.

Vanaf nu kan je via de app op je telefoon (via computer lukt het voorlopig nog niet) bepaalde artiesten uit je afspeellijsten bannen. Dat is handig als je bijvoorbeeld niet meer naar R. Kelly wil luisteren na de beschuldigingen van misbruik, of als je gewoon écht niet tegen de stem van Ariana Grande kunt.

Je zoekt gewoon een artiest op en klinkt op de drie puntjes naast de naam in kwestie. Dan krijg je de optie ‘speel deze artiest niet meer af’. Als je daarop klikt, zal het algoritme van Spotify die artiest nooit meer voor je afspelen. Handig, toch?