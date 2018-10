Hartpatiënt en winnaar van Eurosong 2017 Salvador Sobral is onherkenbaar veranderd DBJ

02 oktober 2018

17u08 3 Muziek In 2017 won de Portugees Salvador Sobral (28) met zijn nummer ' Amar pelos dois' het Eurovisiesongfestival in Oekraïne. Hij was een zware hartpatiënt, maar ondertussen gaat het veel beter met hem. "Ik heb de pagina omgeslagen."

Salvador Sobral, de winnaar van het Eurovisiesongfestival 2017, lijkt vandaag wel een ander persoon. Na een succesvolle harttransplantatie in december 2017 is zijn hele look veranderd. Hij heeft kort haar, liet zijn baard groeien en is duidelijk wat kilootjes aangekomen.

Sobral staat sinds kort opnieuw op het podium omdat zijn tweede album binnenkort uitkomt. In een interview voor Euronews legt hij uit dat zijn nieuwe look een manier was om "de bladzijde om te slaan". "Het past bij mij, ik ben anders, mijn lange haar is verleden tijd, dus ik voel me koeler en lichtvoetiger", voegde hij eraan toe.

