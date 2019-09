Harry Styles weigerde rol in ‘The Little Mermaid’: “Ik wil gewoon muziek maken” SDE

06 september 2019

21u00 0 Muziek Een tijdlang deden geruchten de ronde dat Harry Styles (25) prins Erik zou gaan vertolken in de live action-remake van ‘The Little Mermaid’. De jonge Brit weigerde de rol echter. In een interview met The Face legt hij uit waarom.

Dat Harry Styles prins Erik zou gaan spelen, kon op veel bijval van fans rekenen. De geruchten deden een tijdje de ronde, tot het voormalige bandlid van One Direction ze zelf ontkrachtte. “Er is over gepraat", geeft hij toe in The Face. “Maar ik wil muziek uitbrengen en me daar een tijdje op focussen. Maar iedereen die erbij betrokken is, was geweldig, dus ik denk dat het erg goed gaat zijn. Ik zal er met veel plezier naar kijken, daar ben ik zeker van.”

Harry heeft ondertussen zijn tweede plaat afgewerkt. Hoe die gaat klinken is nog een groot geheim, maar zijn goede vriendin, Stevie Nicks (Fleetwood Mac), vertelde er al over: “Het is heel anders dan wat One Direction ooit gemaakt heeft. Het is pure Harry, zoals hij zelf zou zeggen. Hij heeft een heel andere plaat gemaakt en het is spectaculair.” Ook Liam Gallagher mocht al een paar nummers horen en vertelde: “Weet je wat: ze zijn erg goed! Een beetje zoals Bon Iver. Is dat zijn naam?”

Voorlopig zal Harry dus even niet meer acteren. In 2017 maakte hij zijn acteerdebuut in ‘Dunkirk’, een film van Christopher Nolan. Daar kreeg hij erg veel positieve commentaar op, en zelf vond hij het ook een fijne ervaring. “Waarom wil ik acteren? Het is zo verschillend van muziek maken”, zegt hij in The Face. “Ze zijn bijna tegenovergesteld. Bij muziek probeer je er zoveel mogelijk van jezelf in te steken, wanneer je acteert probeer je volledig te verdwijnen in wie je ook maar bent.”