Harry Styles treedt pas morgen op in Sportpaleis, maar fans staan nu al voor de deur te wachten

David Acke

15 maart 2018

14u18

Bron: eigen berichtgeving 6 Muziek Het concert is pas morgenavond maar toch staan er al een 25-tal fans van zanger Harry Styles aan de deuren van het Antwerpse Sportpaleis. Gepakt en gezakt met voldoende dekens, een luchtmatras en wat eten, zullen ze de komende nacht daar doorbrengen.

Voor de Nederlandse dames Joëlle (18) en Simone (18) is het niet hun eerste keer. "Joëlle heeft al achttien concerten gezien van Harry, ik tien. En altijd kamperen we zodat we de beste plaatsen hebben. Misschien zijn we wel een beetje gek, maar ja, het is Harry hé," lacht Simone.

Onder de wachtenden is een systeem ontwikkelt waardoor geduw en getrek niet nodig zou zijn. "In Finland hebben we een systeem ontwikkelt met nummertjes. Iedereen die aankomt krijgt een nummer. Wie als eerste komt, mag morgen als eerste zijn ticket laten scannen. Hopelijk zal dat hier morgen ook lukken," vertelt Joëlle. "Maar dan kan het nog altijd gebeuren dat je ticket niet goed scant en dat je iemand moet voorlaten. Het blijft toch altijd een beetje stressen," voegt Simone er aan toe.

En in afwachting tot dan? "Wachten hé. En een beetje praten met de mensen."