Harry Styles maakt ‘raar’ zijn handelsmerk: vriendschap met vis staat centraal in nieuwe videoclip MVO

07 december 2019

17u00 0 Muziek Voormalig One Direction-zanger Harry Styles heeft een nieuwe single uit, ‘Adore You’, om zijn nieuwste album te promoten. ‘Fine Line’ is zijn tweede soloalbum, en ook dit keer wijkt hij niet af van zijn eigen, merkwaardige stijl.

Of hij nu op de foto gaat met varkens, op de rode loper staat met rode lippenstift of poseert als ballerina: hij komt er allemaal vlotjes mee weg. Sterker nog, het is net zijn vreemde kantje dat hem zo intrigerend maakt. De jonge ‘Sign Of The Times’-zanger werd al een paar keer vergeleken met David Bowie, maar wordt ook wel eens de ‘Robbie Williams van One Direction’ genoemd. Hij is namelijk de enige van de band die al een stevige internationale solocarrière heeft opgebouwd.

In de videoclip voor ‘Adore You’ - die eerder omschreven kan worden als een kortfilm, het duurt enkele minuten voor we de eerste noot te horen krijgen - blijft hij dat ‘rare’ sfeertje uitspelen. Hij sluit namelijk vriendschap met... een vis. Uiteraard zit er een filosofische boodschap achter in verband met ‘een vis uit het water zijn’, maar die metafoor hebben we nog nooit zo letterlijk tot leven zien komen...