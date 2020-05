Hannelore Bedert kruipt meer dan jaar na overlijden echtgenoot opnieuw achter piano voor ontroerende versie ‘Ademruimte’ SDE

25 mei 2020

13u03 0 Muziek In februari vorig jaar overleed Stijn, de echtgenoot van zangeres Hannelore Bedert (36). Na z’n dood besloot ze om een tijdje geen muziek meer te maken en zich te focussen op hun kinderen. Nu is ze toch opnieuw achter de piano gekropen, vertelt ze op Facebook.

“En dan ineens, op een avond met een helder hoofd, ga je terug aan de piano zitten", schrijft Hannelore Bedert op Facebook. “Meer huis-keuken-veel-te-donker-filmpje kan het niet worden: overal ruis en zowel de pedaal als mijn stem kraken en breken, maar toch: het is terug muziek maken, heel voorzichtig. Raar om te voelen hoe iets meer dan een jaar later nog in je vingers zit."

Op 17 februari 2019 overleed Stijn Sterckx, de echtgenoot van Hannelore, geheel onverwacht aan hartfalen. “Dit was de afspraak niet ...", klonk het toen. “Keihard is het. En allesoverheersend.” Muziek maken, zat er niet meer in voor de zangeres. “Ik probeer een nog betere mama voor mijn kinderen te zijn dan ik voordien al probeerde te zijn”, liet ze weten op Facebook. “Het komende jaar zal ik niet op een podium staan. Het denken aan ‘anderen een mooie avond bezorgen’ terwijl mijn kindjes hun mama moeten missen, dat krijg ik niet geplaatst in mijn hoofd. Dus ik trek me even terug. Om in alle rust andere dingen te proberen, maar ook om te schrijven, zonder druk, zonder podiumstress. Misschien tijdelijk, misschien definitief.” En ook: “Ik zal wel eens terug muziek maken, al zit ik nu vaak aan de piano en weet ik amper waar ik mijn handen plaatsen moet.”

Ondertussen zat Hannelore echter niet stil. Zo schreef ze - in navolging van haar eerste boek ‘Lam' uit 2018 - een theaterstuk: ‘Morgen zijn we allemaal terug’. Het stuk, met hoofdrollen voor Wouter Hendrickx, Inge Paulussen en Peter Gorissen, zal in het najaar van 2021 opgevoerd worden. Naast columns voor Libelle schrijft ze ook aan een nieuw manuscript.

Stap in de goede richting

Ook muziek staat stilletjesaan terug op de agenda. Zo schreef ze op 24 maart: “De kogel is door de kerk! Ik ga terug muziek maken. ‘t Is te zeggen: samen met maatje Thomas Vanelslander zal ik de soundtrack maken voor ‘J’aime la vie’, de eerste langspeelfilm van de heerlijke Mathias Sercu! Nog niet helemaal terug het podium op dus, maar alvast een stap in de goeie richting. En een stap waar ik heel veel zin in heb.” En begin april maakte ze op vraag van Radio 1 een eigen versie van ‘We zullen doorgaan' van Ramses Shaffy. “Ik dacht: nee, laat maar, want dat is terug mijn muziekkot in, mijn stem gebruiken, doen wat ik al meer dan een jaar niet meer durf. En toch... wat ben ik blij dat ik het heb gedaan... Want het “we zullen doorgaan”-gevoel sloeg niet alleen op deze coronadagen in afzondering, maar sloeg nog meer op het afgelopen jaar. ‘We zullen doorgaan / Sprakeloze Nacht’ gaat stilletjes ook over de courage waarmee we hier met z’n drietjes al zo’n lange tijd overeind zijn blijven staan. Wij, onze families en al onze vrienden zijn blijven doorgaan. En Stijn zou het de max gevonden hebben...”

Het lijkt er dus op dat muziek langzaamaan weer een hoofdrol krijgt in Hannelore’s leven. Maar zoals ze zelf aangeeft: “Alles op z’n tijd. En dus: ademruimte. Het is niet omdat ik niet meer op een podium wil staan, dat ik de muziek niet mis. Of de vrienden op en naast het podium.”

Lees ook:

Man van zangeres Hannelore Bedert geheel onverwacht overleden: “Dit was de afspraak niet”

Zangeres Hannelore Bedert last pauze in na verlies van echtgenoot: “Misschien tijdelijk, misschien definitief”