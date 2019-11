Hanne, Klaasje en Marthe: “‘Vroeger was K3 een droom, nu is het een job” CD

Vorige week kwam het nieuwe album 'Dromen' van K3 binnen op nummer 1 in de Ultratop. Met hun dertiende nummer 1-album verbreekt het trio meteen ook hun eigen record, dat ze deelden met Clouseau. Voor Hanne (25), Klaasje (24) en Marthe (23) betekent het een nieuwe triomf, al hebben ze het succes met de jaren ook leren relativeren. "Vroeger was K3 een droom, nu is het een job", vertellen ze in Story.

Zijn dromen bedrog? Niet volgens Hanne, Klaasje en Marthe. Hun droom om op een dag K3-meisje te worden werd exact vier jaar geleden werkelijkheid. De titel van hun nieuwe album was dan ook snel gekozen: Dromen. Al hebben ze zelf ondervonden dat die soms wat moeten bijgesteld worden. “Als kind denk je dat het allemaal vanzelf gaat, het leven bij K3", zegt Klaasje. “Dat die danspasjes bijvoorbeeld in een vingerknip geleerd worden. Maar er komt uiteraard wat repetitietijd bij kijken. Vroeger was K3 een droom, nu is het een job. Er lag van in het begin best wat druk op ons en dat hebben we ook gevoeld. Maar als ik nu terugkijk op vier jaar geleden, gaat vandaag alles veel makkelijker. We staan met een ander gevoel op het podium.”

K3 was jullie kinderdroom. Maar hebben jullie ook al nagedacht over het leven na K3?

Hanne: “Ik krijg die vraag soms nog, en telkens kan ik alleen maar denken dat ik hoop dit nog lang te mogen doen. Nadien zou ik misschien de creatieve toer opgaan, en bijvoorbeeld iets met fotografie gaan doen. Soms heb ik ook zin om opnieuw een opleiding te volgen. We zijn natuurlijk vroegtijdig gestopt met school.”

Klaasje: “Bij mij knaagt het ook wel een beetje dat ik geen tweede diploma heb behaald. Mijn vriendinnen zijn momenteel allemaal aan het afstuderen als dokter of advocaat... K3 is op zich natuurlijk ook een goede leerschool, maar sinds kort volg ik toch ook weer dwarsfluitlessen, op het Conservatorium in Den Haag. Gewoon om mezelf te blijven ontwikkelen.”

Marthe: “Ik koester momenteel geen dromen waarvan ik denk dat ze niet haalbaar zijn. Veel kinderen én volwassenen zien het soms te groot of te duur, maar dromen moeten geen geld kosten.”

Hanne: “Door het hele hoofdstuk K3 heb ik nu wel zo’n beetje het idee dat alles mogelijk is. Als iemand nu tegen mij zegt dat hij een zaak wil beginnen in Portugal, denk ik: ‘Doen! Wat houdt je tegen?’ Vroeger zou ik gezegd hebben: ‘Portugal is ver. En hoe ga je dat betalen?’ Door K3 heb ik een positievere mindset gekregen. Als je echt iets wil, dan lukt dat.”