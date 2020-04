Handgeschreven tekst van Beatles-song 'Hey Jude' geveild voor 9 keer meer dan verwacht kv

Bron: Reuters 0 Muziek De door Paul McCartney handgeschreven verzen van Beatles-hit Hey Jude gingen vrijdag op een veiling onder de hamer voor maar liefst 910.000 dollar (ongeveer 830.000 euro). Dat is negen keer meer dan verwacht, zo deelt veilinghuis Julien’s Auctions mee.

De handgeschreven noten voor een studio-opname uit 1968 van Hey Jude zijn erg zeldzaam en waardevol, zegt muziekspecialist Jason Watkins van Julien’s Auctions. “Het is uiteraard een erg iconische song die iedereen kent. Deze handgeschreven teksten werden in de studio gebruikt als handleiding tijdens de opname.”

Een vintage bassdrumvel met het Beatles-logo dat werd gebruikt tijdens de eerste Noord-Amerikaanse tournee van de Britse band in 1964 bracht ook meer op dan verwacht: iemand telde er maar liefst 200.000 dollar (zo’n 183.000 euro) voor neer.



De items maakten deel uit van een collectie van meer dan 250 Beatles-memorabilia die online werden geveild door veilinghuis Julien’s Auctions ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de split van de band.

Een tekening van de hand van John Lennon en zijn vrouw Yoko Ono getiteld Bagism, een term die ze zelf verzonnen om te spotten met stereotypering, bracht 93.750 dollar (86.000 dollar) op. Een asbak die gebruikt werd door drummer Ringo Starr in opnamestudio Abbey Road in Londen bracht 32.500 dollar (28.000 euro) in het laatje.

Het houten podium van een klein zaaltje in Liverpool waarin de band optrad vooraleer ze beroemd werden, ging onder de hamer voor 25.600 dollar (23.400 euro).

De veiling zou normaal gezien doorgaan in het Hard Rock Cafe op Times Square in New York, maar verliep uiteindelijk online wegens de coronaviruspandemie.