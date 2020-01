Handgeschreven songtekst The Beatles onder de hamer Redactie

11 januari 2020

16u34

Welgestelde muziekliefhebbers kunnen de hand leggen op een bijzonder item van The Beatles. Op de onlineveilingsite Moments In Time wordt een handgeschreven songtekst van 'While My Guitar Gently Weeps' aangeboden.

Gitarist George Harrison schreef het liedje in 1968 met een pen achterop een lege factuur van de EMI Studios in Londen. Op het document staan ook aantekeningen van drummer Ringo Starr. Aan de songtekst hangt een prijskaartje van 195.000 dollar.



‘While My Guitar Gently Weeps’ is één van de beroemdste nummers die George ooit voor The Beatles heeft geschreven aangezien Paul McCartney en John Lennon het meeste schrijfwerk op zich namen. Het liedje staat op 'The White Album’, dat wordt gezien als een van de beste albums van de groep en een van de beste rockalbums ooit.