Gwen Stefani krijgt gelijk in copyrightzaak MVO

04 oktober 2018

08u02

Bron: ANP 0 Muziek De haarstylist die beweerde dat Gwen Stefani haar nummer 'Spark The Fire' van hem heeft gestolen, is in het ongelijk gesteld door een rechter.

De man beweerde in de rechtszaak die hij begin 2017 aanspande dat hij tijdens het stylen van haar haar een liedje van zichzelf voor Gwen had gespeeld. De zangeres zou hem hebben gezegd dat ze het een leuke song vond, waarop Richard Morrill haar een cd met haar werk gaf. Hij beweert dat zij vervolgens aan de haal is gegaan met zijn muziek en daar samen met Pharrell Williams een nieuw nummer van maakte.

Volgens The Wrap oordeelde de rechter dat de haarstylist niet heeft aangetoond dat er "substantiële overeenkomsten" zijn tussen Gwens liedje 'Spark The Fire' en zijn eigen werk 'Who's Got My Lightah'. Hij heeft het verzoek van Gwen en Pharrell om de zaak te seponeren dan ook ingewilligd.