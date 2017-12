Gwen Stefani en Blake Shelton samen zingen romantische kersthit MVO

Gwen Stefani en Blake Shelton Muziek Mariah Carey krijgt er als kerstkoningin geduchte concurrentie bij van Gwen Stefani en Blake Shelton. Het stel zong tijdens een speciale kerstshow op de Amerikaanse televisiezender NBC hun kerstnummer 'You Make It Feel Like Christmas'. Gwen en Blake schreven het nummer samen voor het gelijknamige album, dat in oktober uitkwam en op nummer 1 staat in de Top Holiday Albums.

Het is een uptempo countrynummer, iets waarvan Gwen nooit had gedacht dat ze zoiets zou doen. Maar op haar Twitter valt te lezen dat ze heel tevreden is met haar optreden, dat door de kijkers enthousiast ontvangen is. "Kunnen we alsjeblieft elk jaar een kerstshow met Gwen krijgen?" schrijft een Twitteraar.

Eerder deze maand zongen Gwen en Blake het nummer bij 'The Voice', waar Blake nog steeds een van de coaches is.