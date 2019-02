Guy Swinnen reageert op overlijden Willy Willy: “Ik zat naast hem aan zijn sterfbed, samen met zijn vrouw. Als je iemand een echte rocker kan noemen: dan hij wel” DBJ

14 februari 2019

14u50 5 Muziek Guy Swinnen (59) heeft gereageerd op het overlijden van zijn vriend en gitarist Willy Willy. Swinnen zat op zijn laatste avond naast zijn sterfbed. “Als je iemand een echte rocker kan noemen: dan hij wel.”

“Ik zat gisterenavond naast Willy aan zijn sterfbed, samen met zijn vrouw. We zijn hier niet goed van”, zegt een geëmotioneerde Guy Swinnen op radio 1. “Afscheid komt altijd te vroeg: we hadden allemaal gehoopt dat dit nog niet meteen zou gebeuren.”

Willy streed tegen kanker, toch maakte hij er volgens Swinnen een punt van om steeds op het podium te blijven staan. “Hij is zelfs gestopt met zijn tweede chemokuur om te blijven optreden met ons. Vorige week op de MIA’s heeft hij een laatste krachttoer uitgehaald. Willy heeft alles op alles gezet om erbij te zijn, ook al kostte het hem enorm veel energie”, vertelt Swinnen.

Snel bergaf

“We hebben Willy in een rolstoel moeten begeleiden tot op het podium. Pas vlak voor het doek openging, leefde hij op. Hij heeft zich helemaal gesmeten en hij heeft nog prima gitaar gespeeld, iets wat in zijn toestand absoluut niet evident is. Het was zijn grote wens om er nog bij te zijn, dus we zijn blij voor hem dat hij dat nog heeft meegemaakt. Ook al beseften we allemaal dat het na de MIA’s snel bergaf kon gaan.”

Op dit moment zijn The Scabs bezig aan een theatertournee, die duurt nog tot mei. “Hoe het verder moet? Daar hebben we als groep nog niet over gepraat. We hebben morgen een optreden in Diksmuide. We gaan die show proberen te spelen. Proberen. Het is een goede manier om dit verdriet te verwerken én het was Willy’s wens dat The Scabs zouden blijven doorspelen.”

Swinnen zal zijn makker eeuwig herinneren als een muzikant pur sang. “Hij leefde voor zijn passie. Willy deed alles voor zijn muziek. Als je iemand een echte rocker kan noemen: dan hij wel.”