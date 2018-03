Guy Swinnen is groot voorstander van lat-relatie: "Gulden middenweg tussen het vrijgezellenleven en het getrouwde leven" DBJ

27 maart 2018

17u45

Bron: Radio 1 0 Muziek Guy Swinnen (58) heeft een lat-relatie en kan zich daar helemaal in vinden. De zanger van The Scabs deed zijn verhaal op Radio 1 . "We spreken nog vaak af, maar we hebben ook onze eigen plek nodig."

Guy Swinnen trouwde in 1985, maar na de split van zijn band The Scabs in 1996 ging hij door een moeilijke periode. "Mijn leven stortte in elkaar", begint hij. "Ik probeerde me op te trekken aan mijn vrouw, maar die vond dat zeer benauwend. Ik had haar ook enige tijd voordien bedrogen - het nummer ‘Hard Times’ gaat daarover - en op zulke momenten komt dat terug naar boven. We hebben dan maar besloten om uit elkaar te gaan."

De zanger ging alleen wonen in een klein huisje in het Prinsenbos rond Grimbergen. "Dat klinkt romantisch, maar dat was het niet", vertelt Guy. "Maar we zijn nooit officieel gescheiden. Na verloop van tijd is de band tussen ons terug beter geworden en nu hebben we een lat-relatie, living apart together. Mijn vrouw woont nog steeds in het huis dat we samen kochten en ik woon ergens anders. We spreken nog regelmatig af, maar het eigen nestje hebben we nog steeds nodig."

Sterke liefdesband

Guy ziet hun huidige vorm van hun relatie nog niet meteen veranderen. "Ik denk dat het voorlopig zo gaat blijven", aldus de zanger. "Het geeft me de mogelijkheid om met muziek bezig te zijn en meer te doen wat ik wil. Een lat-relatie is eigenlijk een soort van middenweg tussen het vrijgezellenleven en het gehuwde leven."

Guy wil een boodschap meegeven met zijn verhaal. “Een liefdesband is iets heel sterks, zelfs nadat we tien jaar getrouwd waren liepen we nog steeds hand in hand over straat. We zijn ook naar een relatietherapeut geweest en die zei dat we een sterke band hadden, maar dat we over bepaalde zaken maar geen compromis vonden." De relatie van Guy en zijn echtgenote kende hoogte- en dieptepunten. "Maar nu vinden we elkaar terug. Mijn vrouw inspireert me ook blijvend voor mijn nummers. Ze is nog steeds mijn muze."