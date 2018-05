Guus Meeuwis schrijft echtscheiding van zich af op nieuwe plaat TC

16 mei 2018

12u37 1 Muziek Vrijdag komt het nieuwe album van Guus Meeuwis uit. 'Geluk', heet de nieuwe plaat. Volgens de zanger is dit zijn meest persoonlijke album ooit. "Ik gebruikte mijn gitaar als therapeut om mijn scheiding te verwerken."

De Nederlandse zanger Guus Meeuwis is ook bij ons erg populair. Hij scoorde ooit hits met nummers als 'Het is een nacht', 'Per Spoor (kedeng kedeng) en 'Geef mij je angst', een André Hazes-cover. Nu is de Brabander er opnieuw met een nieuw album, 'Geluk'. Om de liedjes voor die plaat te schrijven vond hij erg veel inspiratie in de emoties die hij ervoer na zijn echtscheiding in 2016. Maar ook zijn nieuwe liefde leverde materiaal op voor nieuwe songs.

Heel persoonlijk

"Na regen komt zonneschijn", zegt Guus in de Nederlandse media. "En dat blijkt ook volop uit dit album. Mijn scheiding (hij brak in 2016 met Valérie, de moeder van zijn vier kinderen, nvdr) bezorgde me een ellendige periode. Maar daarin vond ik wel inspiratie voor enkele erg persoonlijke nummers. Dat gebeurde niet bewust, maar groeide heel organisch. Het hielp me een en ander te verwerken. Mijn gitaar fungeerde eigenlijk als therapeut." Vandaar ook tekstlijnen als 'Ik had dit anders bedacht, een leven lang verwacht' uit het nummer 'Ver na sluiten'. Toch wilde de zanger daar niet in overdrijven. "Ik had verwacht dat die emotionele storm in mijn hoofd veel meer liedjes zouden opleveren voor dit album, maar om de een of andere reden was ik er na twee nummers klaar mee. Alles was gezegd. Ik weet dat veel liedjesschrijvers zo'n pijnlijke situatie soms langer proberen aan te houden omdat dit dan meer pakkende nummers zou opgeven, maar zo zit ik niet in elkaar. Na die twee heel openhartige liedjes, koos ik ervoor om de kleur en de energie die nadien in mijn leven kwam te gebruiken om even persoonlijke liedjes te schrijven. Maar dan met een positieve vibe." En daarmee bedoelt Guus zijn nieuwe relatie met styliste Manon Meijers. "Ik ben iemand die veel inspiratie krijgt uit nieuwe uitdagingen en verrassingen. En gelukkig kwamen die ook in mijn leven op het moment dat ik aan dit album schreef." Het resultaat kan je vanaf vrijdag horen. Dan ligt de nieuwe plaat van Guus Meeuwis in de rekken.