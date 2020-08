Guus Meeuwis krijgt watershow met z’n grootste hits in Efteling CD

26 augustus 2020

20u54 0 Muziek Ter gelegenheid van 25 jaar Guus Meeuwis zet de Efteling één van Nederlands populairste artiesten in het zonnetje. Het pretpark biedt de zanger een uniek cadeau aan: een 12 minuten durende fonteinshow waarin z’n grootste hits, waaronder ‘Het is een nacht’, de revue passeren.

De show draagt de titel ‘Aquanura met een zachte G’, een verwijzing naar de succesvolle concertreeks van Guus Meeuwis. Normaal zou de Nederlandse zanger voor het 15de jaar op rij stadionconcerten geven, maar door het coronavirus gaan die niet door. En dat bracht de Efteling op het idee om een samenwerking met Guus aan te gaan. Op die manier hopen beide partijen wat warmte te brengen in de periode tussen de zomermaanden en de sfeervolle winterperiode.

“Het was heel speciaal om met de Efteling samen te werken aan deze show’”, aldus de zanger. “De manier waarop mijn muziek verweven is met de herkenbare Efteling-klanken maakt mij heel trots. Ik ben dan ook zeer dankbaar dat ik dit cadeau van het pretpark heb mogen ontvangen en kan haast niet wachten om het eindresultaat te zien.” Leuk detail: Guus is afkomst uit Noord-Brabant, dezelfde provincie waar ook de Efteling zich bevindt.

De watershow ‘Aquanura met een zachte G’ gaat op donderdag 8 oktober in première en is vanaf dan iedere dag aan het eind van een Efteling-bezoek te zien tot en met 15 november, dus ook tijdens de herfstvakantie.