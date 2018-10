Günther Neefs en Guy De Pré stellen muzikaal project ‘Roots 66' voor SD

20 oktober 2018

18u19

Bron: Peter De Smedt 1 Muziek Afgelopen zomer deden Günther Neefs en Guy De Pré samen de US Route 66. 5.000 kilometer van Chicago tot Los Angeles. Het resultaat van die muzikale reis stelden ze gisteren voor in de Brewer’s Cave van De Koninck in Antwerpen. “ ‘Roots 66', want we zijn op zoek gegaan naar de roots van de muziek.”

In augustus 2018 waren Günther Neefs en Guy De Pré samen op de baan op de meest mythische van alle wegen: US Route 66. Een zoektocht over de grote plas naar de roots van de muziek. Van Chicago, de thuisbasis van jazz en soul ging het naar Saint Louis, het centrum van de blues waar muzieklegendes groot werden en Texas, de stad van de country. Volgende stop: Las Vegas, waar Günther en Guy pas echt in hun biotoop kwamen: in de casino’s traden de top-entertainers van ‘The Rat Pack’. Hun swingende croonermuziek is Günther op het lijf geschreven. Hollywood, Los Angeles vormde met zijn filmmuziek het orgelpunt en meteen ook het eindpunt van deze muzikale reis.

'Roots 66' vat een muzikale queeste van bijna 5.000 kilometer samen in een uniek multi-mediaal project met live-reportages op Radio 2, een heuse roadmovie op DVD, een LP/CD en een reeks theatershows in de Vlaamse culturele centra.