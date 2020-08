Gunther Levi gaat na 20 jaar ook weer solo als zanger TDS

09 augustus 2020

09u50

Bron: House of Entertainment 1 Muziek Grootse plannen voor Gunther Levi (44), nu de zanger de komende weken en maanden ook solo op de planken staat. Gunther blijft evenwel nog altijd deel uitmaken van De Romeo’s, maar binnenkort geeft hij ook zonder Davy Gilles en Chris Van Tongelen het beste van zichzelf.

“Ik zat er al 10 jaar mee in mijn hoofd, maar nooit was er tijd om er iets mee te doen”, zegt Gunther Levi over zijn nieuwe uitdaging. “Tot het coronavirus kwam en ik plotseling geconfronteerd werd met een lege agenda. Normaal zouden wij met De Romeo’s weer een topzomer beleven, maar het virus besliste daar anders over.”

Hij vervolgt: “Met mijn nieuwe soloproject ‘60, 70, 80’ richt ik mij vooral op de kleine feestjes en evenementen, die hopelijk snel weer kunnen plaatsvinden. De mensen die mij boeken, kunnen de muziek kiezen uit één van deze drie decennia, of een mix. Het was tijdrovend, maar ik heb mij ondertussen al geweldig geamuseerd met het selecteren van de nummers. Ik zing alleen maar covers: Wham, U2, Elvis Presley, Tom Jones, Creedence Clearwater Revival, Cliff Richard,.. noem maar op.”

Toch heeft Gunther ook wat stress. “Ja, ik vind het best spannend, want het is al meer dan 20 jaar geleden dat ik nog eens solo op het podium heb gestaan”, zegt hij. “De muziek van de jaren ’60 en ’70 heeft mij altijd geïnteresseerd en aangetrokken, en met die van de jaren ’80 ben ik zelf voor een groot stuk opgegroeid. Ik kijk er dus echt naar uit om met dit repertoire, coronaproof, de mensen te entertainen. Ik heb er nu al zin in!”

LEES OOK:

Gunther Levi in ‘De Zomer Van’: “Ik ging ‘Familie’ eigenlijk maar een half jaar doen”

De Romeo’s ongerust door nieuwe golf: “Na Nieuwjaar moeten we aan de slag, of onze spaarcenten gaan eraan”