Guns N' Roses verlengt tournee met acht extra shows in de VS

17 juni 2019

19u30

De 'Not in This Lifetime Tour' van Guns N' Roses wordt verlengd. De rockband heeft acht nieuwe shows in de Verenigde Staten aan de tournee toegevoegd. Dat meldt het muziektijdschrift Rolling Stone.

Het eerste nieuwe concert vindt plaats op 25 september in Charlotte, North-Carolina. Daarna worden nog onder meer Jacksonville (Florida), Lincoln (Nebraska) en Salt Lake City (Utah) aangedaan. Tussendoor staat de band ook nog op verschillende festivals in Louisville (Kentucky) en New Orleans (Louisiana). Deze optredens zijn geen onderdeel van de tournee.

De ‘Not in This Lifetime Tour’ sluit af met twee optredens in Las Vegas, Nevada. Op 1 en 2 november staan zanger Axl Rose, gitarist Slash en de overige bandleden in het Colosseum in Caesar's Palace.