Guns N' Roses sluit eerste Graspopdag af met veel vuurwerk en optreden van 3,5 uur sam

22 juni 2018

09u00 0 Muziek Guns N' Roses heeft de eerste dag van de XXL-Graspop Metal Meeting afgerond met een megaconcert van maar liefst 3,5 uur. De sfeer zat er goed in, maar een uurtje minder was ook wel goed geweest.

50.000 muziekfans inpakken? It's so easy, voor een klasbak als Guns N' Roses. Deze opener zette de toon voor een swingende show vol eigen hits, maar ook opvallend veel covers. Het snedige Welcome to the Jungle, het massaal meegezongen You Could Be Mine en het iconische Sweet Child O' Mine, allemaal kwamen ze langs. Vooral Slash was in grote doen en schudde de ene na de andere prachtsolo uit zijn Gibson. Spijtig genoeg kunnen we niet hetzelfde zeggen van Axl Rose.

Tijdens het Guns N' Roses-optreden in Werchter was hij al niet echt top, maar nu moest hij te vaak terugvallen op een zacht falsetstemmetje in plaats van zijn bekende krijs. Doodzonde, want bij AC/DC bewees de ondertusssen 56-jarige brulboei dat hij het wel nog altijd kan. Met die no-nosenseband lijkt de frontman ook wel een lesje in nederigheid te hebben gekregen, want hij oogde opvallend vriendelijk. Het is ooit anders geweest, zoals bij zijn eerste passage op Graspop, toen meneer de helm van een brandweerman nodig had om de paar meter door de motregen naar het podium te wandelen.

Veel covers

Guns N' Roses trok een groot blik met covers open, waaronder een lading die de band ook al op cd zette, zoals Live and Let Die (Wings), het iets lang uitgesponnen Knocking on Heavens Door (Bob Dylan), Attitude (Misfits), Witchita Lineman (Glen Campbell) en The Seeker (The Who). Wat verrassender waren de Soundgarden-cover Black Hole Sun, het instrumentale Wish You Were Here (Pink Floyd) en het The Godfather-themanummer. Slash en bassist Duff McKagan mochten het groezelige Slither van hun Velvet Revolver nog spelen, vermoedelijk als pasmunt voor de minder overtuigende songs van Chinese Democracy die van Axl in de setlist moeten.

Een van de meest beklijvende momenten was November Rain, dat Axl speelde op een grote vleugelpiano terwijl het uit de nok van het podium vonken regende. Hét moment was echter de massaal meegezongen afsluiter Paradise City, voorzien van een spetterend vuurwerk.

Aanschuiven geblazen

Verder was de eerste Graspopdag een groot succes. De gevreesde drukte op het uitverkochte festival viel opvallend goed mee, en de doorstroming van de camping naar het festival verliep uitstekend. Van de straat naar de camping was het andere koek: aan de ene ingang was het soms urenlang aanschuiven, terwijl de doorstroming aan de nieuwe tweede ingang veel sneller verliep.

Prima weertje ook, althans overdag. Zonneschijn en wolken wisselden elkaar af, maar het bleef wel de hele dag droog. 's Avonds koelde het wel flink af, en de stevige wind blies het geluid voor de hoofdpodia soms wat weg. Dat was echter niets vergeleken met wat Heilung overkwam, de headlinder van de Metaldome kreeg af te rekenen met geluid dat een paar keer wegviel, maar dat lieten de fans niet aan hun hart komen. Ze zetten hun kelen open en zongen massaal mee met de percussie tot alles weer in orde was.