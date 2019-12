Guns N'Roses kondigt nieuwe tournee aan, maar laat België links liggen SDE

13 december 2019

16u24

Bron: ANP 1 Muziek De Amerikaanse hardrockband Guns N' Roses gaat volgend jaar op tournee in Europa. Hoewel er maar liefst dertien data werden aangekondigd, staat België evenwel (voorlopig?) niet in de lijst. Fans van Slash en de zijnen kunnen wel naar onze Noorderburen, want de groep treedt op tijdens het Nederlandse festival Pinkpop.

Dat de bandleden van Guns N’ Roses nog lang niet aan hun pensioen denken, blijkt uit het feit dat ze net een nieuwe Europese tournee hebben aangekondigd: ‘Not In This Lifetime’. Die start op 20 mei in Lissabon en eindigt op 21 juni in Dublin. De Amerikaanse hardrockband rond Slash en Axl Rose komt echter niet naar België. Nochtans deed de populaire band, die hits als ‘Sweet Child O’ Mine’ en ‘November Rain’ had, in het verleden al regelmatig ons land aan. Zo speelden ze al drie keer op Graspop Metal Meeting (in 2006, 2012 en 2018) en traden ze ook onder meer op op Pukkelpop en in het Sportpaleis.

Wie de groep toch aan het werk wil zien, zal naar het buitenland moeten. De dichtste locatie is het Pinkpop-festival in het zuid-Nederlandse Landgraaf. Daar treedt Guns N’ Roses op 21 juni op. Wie tickets wil, zal wel niet té lang moeten nadenken. De kaartverkoop voor de komende editie is al bezig, en begon een stuk eerder dan gebruikelijk. Normaal gezien start die pas in het voorjaar, maar festivalorganisator Jan Smeets legde uit dat hem was aangeraden om dit jaar vroeger te beginnen met de verkoop. “Tegenwoordig begint iedereen al vroeg en het is fijn dat we zijn gestart nu de feestdagen op de loer liggen”, aldus Smeets ruim twee weken geleden.