Guinese zanger Mory Kanté, bekend van ‘Yéké Yéké’, overleden SDE

22 mei 2020

15u20 0 Muziek De Guinese zanger en muzikant Mory Kanté, bekend van de wereldhit ‘Yéké Yéké’ uit de jaren 80, is vrijdag op 70-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Conakry. Dat meldt zijn zoon Balla aan AFP.

De Guinese president Alpha Condé bevestigde het nieuws op Twitter, waar hij een eerbetoon bracht aan de overleden muzikant. “De Afrikaanse culturele wereld is in rouw", schreef hij. “Bedankt aan de artiest. Een uitzonderlijk parcours. Voorbeeldig. Hij was onze trots.”

Mory Kanté werd wereldberoemd met z'n ‘Yéké Yéké’. Hij nam het nummer op in Parijs waar hij (illegaal) verbleef. In 1988 werd ‘Yéké Yéké’ op single uitgebracht. Het nummer ging meer dan 1 miljoen keer over de toonbank. Kanté was de eerste Afrikaanse artiest die daarin slaagde. Net daarvoor had ‘Graceland’ van Paul Simon Afrikaanse pop erg populair gemaakt. Maar het is niet de enige verklaring voor het succes van Kanté: z’n eigen versie van de West-Afrikaanse griot (met een dance-beat) viel in de smaak bij de fans van acid house.