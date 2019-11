Exclusief voor abonnees Guga Baúl hoefde voor zijn debuutalbum niet ver te zoeken: “Al mijn inspiratie haal ik uit m’n gezinsleven”



Redactie

15 november 2019

Bron: Dag Allemaal 0 Muziek “Ik weet niet of ik met m’n eigen stem het verschil zou maken”, zegt Laurent Bailleul (33), alias Guga Baúl deze week in Dag Allemaal. Dus haalt de imitator op z’n debuutalbum ‘Ongehoord’ z’n sterkste wapen boven, en zingt hij z’n zelfgeschreven songs met het stemgeluid van artiesten als Stef Bos, Koen Wauters en Johan Verminnen.

Guga Baúl doet het al langer, liedjes van bekende artiesten zingen. Wie er al bij was, kan getuigen: met gesloten ogen zou je zweren dat je zit te luisteren naar de echte Kreuners of Kommil Foo. Een variant van dat soort imitaties heeft Guga nu op plaat gezet. Met dat verschil dat hij z’n eigen emoties in z’n zelfgeschreven teksten legt.

