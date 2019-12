Grote favoriet op Spotify: Ed Sheeran is in België de meest gestreamde artiest van de afgelopen 10 jaar MVO

03 december 2019

18u14 1 Muziek In ons land strijkt Ed Sheeran de eer op als meest gestreamde artiest van de laatste 10 jaar. Vanaf dit jaar kwam er echter een nieuwe speler op het toneel: Billy Eilish. Zij is in België de meest gestreamde artiest van 2019.

Wereldwijd staat Drake als artiest op nummer één met 28 miljard streams en komt Ed Sheeran binnen op de tweede plaats. Maar zijn hit ‘Shape of You’ is wél de meest gestreamde track wereldwijd.

Beste artiesten van 2019

In België pronkt de zeventienjarige Billie Eilish dit jaar bovenaan de lijst van meest gestreamde artiesten. De tiener heeft een topjaar achter de rug: haar album ‘When We Fall Asleep, Where Do We Go?’ is Spotify’s meest gestreamde album wereldwijd uit 2019. Ed Sheeran blinkt op een tweede plaats in ons land, op de voet gevolgd door Post Malone. 2019 kroont Post Malone als dé koning der streams, met meer dan 6,5 miljard streams wereldwijd. Billie Eilish en Ariana Grande voltooien respectievelijk de top 3.

Meest gespeelde nummers in 2019

En hoe zit het met de allerbeste nummers? In ons land spant Lewis Capaldi’s ‘Someone You Loved’ dit jaar de kroon, gevolgd door Eilish’s monsterhit ‘Bad Guy’ (met meer dan 990 miljoen streams meteen ook de tweede meest gestreamde nummer wereldwijd in 2019). Billie Ray Cyrus en Lil Nas drukken hun stempel op de derde plek met ‘Old Town Road - Remix’. Je kon er deze zomer niet omheen: het meest gestreamde nummer van 2019 wereldwijd is ‘Señorita’ van het duo Shawn Mendes en Camila Cabello met meer dan 1 miljard streams.

TOP 10

Meest gestreamde nummers van het decennium in België

1. Ed Sheeran - ‘Shape of You’

2. DJ Snake, Major Lazer, MØ - ‘Lean On’ (feat. MØ & DJ Snake)

3. Drake, Kyla, WizKid - ‘One Dance’

4. 21 Savage, Post Malone - ‘Rockstar’ (feat. 21 Savage)

5. Ed Sheeran - ‘Thinking Out Loud’

6. Calvin Harris, Dua Lipa - ‘One Kiss’ (with Dua Lipa)

7. Camila Cabello, Young Thug - ‘Havana’ (feat. Young Thug)

8. John Legend - ‘All of Me’

9. Passenger - ‘Let Her Go’

10. Hozier - ‘Take Me To Church’