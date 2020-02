Groot benefietconcert in Sydney om slachtoffers bosbranden te helpen IB

16 februari 2020

04u07

Bron: Belga 0 Muziek In de Australische miljoenenstad Sydney is vandaag rond 13 uur lokale tijd in het ANZ stadion een negen uur durend benefietconcert van start gegaan. De opbrengsten gaan onder meer naar het Rode Kruis, de Australische brandweer en de slachtoffers van de aanhoudende bosbranden in het land.

De organisatoren wisten verschillende grote namen te strikken, zoals Queen met Adam Lambert, Alice Cooper, Michael Bublé, Ronan Keating, Olivia Newton-John en Amy Shark.

De Australische actrice en comédienne Celeste Barber presenteert de show. Zij startte eerder al een online inzamelactie op en zamelde zo al zo'n 50 miljoen Australische dollar in.

De 70.000 tickets voor het concert waren in voorverkoop op enkele uren al de deur uit. De prijzen voor de tickets schommelden van 70 tot 100 dollar. De show is op de Australische zenders Foxtel en Seven live te volgen. De organisatoren moedigen kijkers nog aan om geld te storten.

Al veel geld ingezameld

De afgelopen maanden hebben verschillende sterren zich al ingezet om geld op te halen voor de slachtoffers van de bosbranden. De milieuorganisatie van Leonardo DiCaprio, Earth Alliance, schonk 3 miljoen dollar en richtte daar een nieuw fonds voor op. Ook onder meer Elton John, Chris Hemsworth, Kylie Jenner, Pink, Kylie Minogue en Metallica doneerden hoge bedragen.

Australië wordt sinds september geteisterd door bosbranden waardoor miljoenen hectares natuur in de as zijn gelegd. Door de branden kwamen 33 mensen om het leven en raakten meer dan 2.500 huizen verwoest. Ook zijn naar schatting meer dan een miljard inheemse dieren gedood.

Er woeden nog enkele kleine branden, maar eerder deze week liet de brandweer van de deelstaat New South Wales weten dat die onder controle zijn.