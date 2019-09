Green Day, Weezer en Fall Out Boy gaan samen op tournee (én ze passeren in het Sportpaleis) TK

10 september 2019

18u23 0 Muziek Muziekfans omcirkelen 17 juni 2020 best nu al in hun agenda, want dan kunnen ze in één klap Green Day, Fall Out Boy én Weezer aan het werk zien in het Sportpaleis. De drie legendarische rockbands gaan immers samen op tournee met ‘The Hella Mega Tour!’ De ticketverkoop start volgende week vrijdag 20 september om 10 u.

De drie bands hebben de samenwerking goed gepland: ze brengen immers alledrie een nieuw album uit binnenkort. Om de aankondiging van ‘The Hella Mega Tour!’ extra feestelijk te maken, brengen ze vandaag elk ook een gloednieuwe single uit, die een voorbode is van hun respectievelijke nieuwe albums. Green Day’s ‘Father Of All…’ is de titeltrack van hun dertiende studioalbum, dat op 7 februari verschijnt. ‘Dear Future Self (Hands Up)’ van Fall Out Boy ft. Wyclef Jean verschijnt op de plaat ‘Greatest Hits: Believers Never Die – Volume Two’, uit op 15 november. Weezer’s nieuwe langspeler ‘Van Weezer’ ligt in mei in de rekken en geeft met ‘The End Of The Game’ al een eerste single prijs.

De tournee, waarbij Green Day zal headlinen, wordt op 13 juni afgetrapt in Parijs en reist via Groningen door naar Antwerpen, waar de drie bands op 17 juni optreden in het Sportpaleis.