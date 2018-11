Green Day blaast projectje uit 2008 nieuw leven in MVO

08 november 2018

07u24

Bron: ANP 0 Muziek Er gaan geruchten dat Green Day weer gaat optreden als Foxboro Hot Tubs. Onder die naam bracht het Amerikaanse punkrock-trio in 2008 het album Stop Drop And Roll!! uit. Frontman Billie Joe Armstrong zou de groep nieuw leven in willen blazen.

Op Instagram plaatse Billie Joe een bericht waarop de hoes van het album te zien is. “Volgende week weer eens oefenen met deze gasten schreef hij erbij.

Waar al het geoefen toe gaat leiden is voorlopig nog onduidelijk. De frontman van Green Day plaatste zijn bericht overigens op het account van The Longshot, een ander project waar hij bij betrokken is. Die band bracht eerder dit jaar het debuutalbum Love Is For Losers uit.