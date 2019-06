GRASPOP. ‘Hemelbestormer’ intrigeert heel optreden lang met instrumentale postmetal Steven Alen

24 juni 2019

22u09 1

Een van de smaakmakers op de Graspop Metal Meeting was Hemelbestormer, een postmetalband uit Diepenbeek die de Red Bull Metal Dome drie kwartier lang wist te boeien met instrumentale muziek. De band timmert al zeven jaar aan de weg en is deze zomer onder meer te zien op Alcatraz en Rock Herk. Tijd om de groep eens aan de tand te voelen, en wel drummer Frederik Cosemans. Wat is hun geheim? Hoe schrijven ze nummers? En hoe weten de fans wanneer ze moeten applaudisseren?

Bekijk ook: Tijs ‘Van Echelpoel’ Vanneste gaat opnieuw harde muziek maken

Bekijk ook: ik ga naar Graspop en ik neem mee ... bier!

Bekijk ook: ‘Festivalman’ Roger (59) is weer van de partij op Graspop

Bekijk ook: ‘Kamp Heftig’ bouwt meezingfeestje op Graspopcamping