Reactie van Billie Eilish op grote winst bij Grammy Awards veroorzaakt hevige discussie TDS

29 januari 2020

13u00

Bron: Buzzfeed 0 Grammy's Billie Eilish is de grote winnares van de Grammy Awards. Van de zes nominaties die ze op voorhand had, heeft ze er vijf verzilverd. Daarmee was de 18-jarige zangeres de artiest die naar huis ging met de meeste Grammy’s, al wilde Eilish daar liever niet mee uitpakken. Integendeel: s oms leek Billie zich zelfs te verontschuldigen voor het winnen van een prijs. Haar merkwaardige reactie ontketende meteen een hevige discussie op de sociale media.

Voor wie de awardshow compleet gemist heeft: Eilish won in de meest aansprekende categorieën: Record Of The Year, Album Of The Year, Best New Artist, Best Pop Vocal Album en Song Of The Year. De tiener kon het allemaal nauwelijks geloven. “Waarom ik?”, vroeg ze zich af. “Zoveel andere nummers verdienden dit, het spijt me.” En bij het ophalen van de Album of the Year-award zei ze droog: “Ik ga je tijd niet verspillen. Dat ga ik echt niet doen. Ik hou van jullie. Bedankt hiervoor!”

Billie had het de hele awardshow zichtbaar lastig met alle aandacht en werd op een gegeven moment zelfs moed ingesproken door Alicia Keys. “Voel je uitmuntendheid, voel je grootheid”, zei Alicia tegen Billie terwijl ze het podium betrad. “Het komt allemaal goed, je verdient het. Het zit allemaal goed.” Bovendien dook er intussen een filmpje op, waarin te zien hoe Billie “alsjeblieft, niet ik” mompelt, net voor ze de Album of the Year-award in ontvangst mocht nemen.

Gevolgen

Inmiddels is er op de sociale media een hevige discussie losgebarsten. De fans van de zangeres trokken naar Twitter, waar ze schreven dat Eilish de prijs niet wilde winnen omdat ze wist dat ze onder vuur zou genomen worden door de fans van de andere artiesten. “Ze doet zo omdat ze weet dat jullie de komende 2 maanden enkel zullen praten over hoe ze niets verdient wat haar toekomt. Geloof het of niet, zij ziet dat ook en het doet verdomme pijn. En dus ze wil het zoveel als mogelijk vermijden”, aldus een tweet, die al bijna een half miljoen keer werd geliked.

Een andere virale tweet stelt: “De manier waarop jullie dit arme meisje zo bang hebben gemaakt voor de haat die ze krijgt op haar eigen succes, hebben haar letterlijk doen smeken om niet te winnen. Maar jullie vergeten dat ze even oud is als de meesten onder jullie” en “Ik haat het dat we in een tijdperk zitten waarin we onze eigen prestaties moeten minimaliseren, zodat internettrollen ons niet aanvallen.”

she does this because she knows that all y’all are gonna do for the next 2 months is talk about how she’s so undeserving of anything that comes to her and believe it or not she sees it and it fucking hurts her feelings so she wants to avoid it as much as possible idiot https://t.co/SltZQMsxeM 53(@ needmebil) link

That clip of Billie Eilish wishing that they wouldn't say her name at the Grammys last night has really bothered me! I hate that we are in a time that we have to downplay our own accomplishments so that internet trolls don't talk shit. Fuck that! I'mma celebrate my wins! Kalen Allen(@ TheKalenAllen) link

Billie is so talented and she deserves it just as much as the next person. A lot of artists got snubbed and we can focus on that but let’s not drag down other artists to boots our favs. She doesn’t deserve any hate STRAWS ⁷ 🍓(@ strawberryseoki) link

the way y’all made this poor girl so afraid of the backlash she’ll get from her own success that she’s literally pleading that she won’t win i stg y’all forget she’s the around the same age as most of y’all on stan twitter if your posting any hate towards her your moms a ho https://t.co/MDMlOZc5YZ robert pattinson’s therapist(@ sunflowervol) link