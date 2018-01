Rap, hiphop en witte rozen: Eerste Grammy's voor Kraftwerk, Kendrick Lamar en Carrie Fisher IB

28 januari 2018

23u55

Bron: ANP 0 Grammy's In New York verzamelen de genodigden zich op de rode loper voor de uitreiking van de Grammy's, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. Na vijftien jaar is het festijn weer terug in de Big Apple. De Britse komiek James Corden presenteert net als vorig jaar de avond, die in het teken staat van g lamour, hiphop, rap, #metoo en de daaruit voortvloeiende beweging #timesup.

De eerste prijzen zijn intussen al uitgereikt. Zo kreeg het Duitse Kraftwerk een Grammy voor Best Dance/Electronic Album. LCD Soundsystem mocht een Grammy ophalen voor Best Dance Recording.

Kendrick Lamar kreeg een Grammy voor zijn video Humble (zie onder) en The Defiant Ones werd als beste muziekfilm beloond met een prijs. Ook Randy Newman heeft er een Grammy bij. Hij kreeg de award in de categorie Best Arrangement, Instruments and Vocals.

Carrie Fisher heeft postuum een Grammy Award gekregen. De eind 2016 overleden actrice kreeg in New York de Grammy voor Best Spoken Word Album.

De actrice, vooral bekend van haar rol van prinses Leia in Star Wars, kreeg de prijs voor de luisterboekversie van The Princess Diarist. Daarin vertelt ze over haar ervaringen tijdens het draaien van de Star Warsfilms.

In 2009 was Carrie al eens genomineerd voor een ander luisterboek. Dat was Wishful Drinking. In totaal schreef de actrice acht boeken. Naast Carrie Fisher waren ook politicus Bernie Sanders en rockster Bruce Springsteen genomineerd.

Nederlander grijpt naast Grammy

In Nederland greep dirigent Reinbert de Leeuw mis op de Grammy in de categorie Best Classical Compendium. De prijs ging naar All Things Majestic, concerten voor viool en hobo door Jennifer Higdon. Voor de Nederlandse dirigent was het mislopen van de prijs "een beetje teleurstellend", zei hij in een eerste reactie.

De Leeuw had werk van de Hongaarse componist György Kurtág gedirigeerd voor een cd, Kurtág: Complete Works for Ensemble & Choir. "Het mooie was dat hij er zelf heel gelukkig mee was", legt De Leeuw uit. Dat is volgens hem heel bijzonder omdat de Hongaar als zeer kritisch te boek staat. "We wilden er met z'n allen iets heel moois van maken en dat is gelukt."

Omdat de inmiddels bijna 92-jarige Kurtág zo tevreden was met het eindresultaat had De Leeuw alle inspanningen graag beloond gezien met een Grammy. "Het was echt heel mooi geweest als we hem hadden gekregen."

Witte rozen voor Time's Up

Na de Golden Globes, waarbij bijna iedereen in het zwart gekleed kwam om een signaal af te geven tegen seksueel wangedrag en ongelijkheid, zullen de Grammy Awards deze nacht ook een speciaal tintje hebben. De 'Time's Up'-beweging verzocht alle genodigden namelijk een witte roos te dragen.

De organisatie schreef een brief naar hun 'muzikale broeders en zusters'. "We zijn zo geïnspireerd door de #timesup-campagne, dat we de artiesten waarmee we samenwerken willen aanmoedigen een witte roos te dragen naar de ceremonie in New York op zondag 28 januari. We hebben voor deze roos gekozen omdat die historisch gezien staat voor hoop, vrede, sympathie en weerstand."

2017 was a 6-year low for female artists, only 16.8% of popular artists were women.*



The gender ratio of male producers to female music producers is 49 to 1. Only 2 out of 651 producers were women of color.*



*Stats courtesy of #TimesUp #Hope #WhiteRose pic.twitter.com/ZjaHQuiZOo juliepilat(@ juliepilat) link

Grootste kanshebbers

Jay-Z is dit jaar de artiest met de meeste nominaties (8). Na hem zijn Kendrick Lamar (7) en Bruno Mars (6) ook grote kanshebbers voor de beeldjes. Net als vorig jaar presenteert de Britse komiek en talkshowhost James Corden de show.

SZA is dit jaar's meest genomineerde artieste met vijf nominaties, inclusief die van beste nieuwe artiest.

Vier van de vijf genomineerden in de categorie 'album van het jaar' zijn rap en R&B-albums van zwarte of latino artiesten.