Ondanks ruzie: Ariana Grande gaat dan toch optreden bij Grammy's

12 januari 2020

13u34

Ariana Grande heeft de vredespijp gerookt met de organisatie van de Grammy's. Volgens TMZ zal ze dit jaar optreden tijdens de prijzenceremonie. De zangeres had vorig jaar een nogal groot conflict met de Grammy's, omdat haar optreden toen slecht was georganiseerd.

De zangeres deelde de bekendmaking zaterdag op Instagram, met een foto van zichzelf. “Ik zie jullie 26 januari”, schreef ze erbij. De 62e Grammy Awards worden gehouden in Los Angeles, en gepresenteerd door Alicia Keys. Bij de uitreiking van de belangrijke muziekprijzen verwachten kenners ook optredens van Billie Eilish, die zes nominaties heeft, Aerosmith, goed voor vier nominaties en Lizzo, die is genomineerd in acht categorieën.

Vorig jaar was de zangeres erg boos toen haar op het laatste moment werd verteld dat ze haar hit ‘7 Rings’ niet mocht zingen bij de prijzenceremonie. Ze besloot dus ook om helemaal niet naar de ceremonie te gaan, en keek de uitreiking vanaf haar zetel.