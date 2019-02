Michelle Obama verrast op Grammy Awards 2019 lva

11 februari 2019

04u18

Bron: ANP/BuzzE 0 Grammy's Zondagavond worden in Los Angeles in de Verenigde Staten de Grammy’s uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste muziekprijzen van het jaar.

Zangeres Ariana Grande mag vanaf nu Grammy-winnares achter haar naam schrijven. De zangeres won de award voor haar album Sweetener. De 25-jarige popster is niet aanwezig. Ze kreeg eerder deze week ruzie met de producenten van de show over de invulling van een optreden dat zij zou geven tijdens de ceremonie.

Donderdag haalde Ariana in een tweet uit naar één van de producenten, nadat deze Ken Ehrlich had aangegeven dat er geen tijd meer was om Ariana’s optreden in elkaar te zetten. “Ik heb mijn mond gehouden, maar nu lieg je over me. Je weet maar al te goed dat ik binnen een dag een optreden produceer. Toen jij mijn creativiteit en zelfexpressie inbond, besloot ik om niet te komen. Het gaat hier om samenwerking, kunst, eerlijkheid. Ik wil me gesteund voelen en niet meedoen aan allerlei vervelende spelletjes. Dat is niet wat muziek voor mij is,” aldus de zangeres.

Ariana was genomineerd voor nog een Grammy, in de categorie Pop Solo performance, voor het nummer God Is A Woman. De award in die categorie ging echter naar Lady Gaga, die won met Joanne.

Song van het jaar

Childish Gambino heeft de Grammy voor song van het jaar gewonnen. This Is America versloeg Shallow, de hit van Lady Gaga en Bradley Cooper uit de film A Star Is Born. Het is de eerste keer dat een rapnummer tot beste song van het jaar wordt gekroond.

Childish Gambino is de artiestennaam van Donald Glover. Naast liedjesschrijver is hij ook acteur, stand up-comedian en dj. This Is America werd ook al onderscheiden met de award voor Best Rap/Sung Performance en kreeg ook een Grammy voor Best Music Video. Glover schreef de song samen met Ludwig Goransson.

Overigens wonnen Lady Gaga en Bradley Cooper wel een Grammy in de categorie Best Duo Performance.

Pharrell Williams werd uitgeroepen tot producer van het jaar. Hij versloeg onder anderen Kanye West.

Michelle Obama

Michelle Obama heeft onverwacht een korte speech gehouden. Aan het begin van het spektakel betrad ze samen met presentatrice Alicia Keys en Lady Gaga, Jada Pinkett Smith en Jennifer Lopez het podium.

De vrouwen bespraken het belang van muziek. Daarna hield Michelle een korte toespraak waarin ze vertelde dat muziek haar altijd heeft geholpen om haar verhaal te vertellen. Dat waren voor de ex-First lady van de Verenigde Staten niet alleen de Motown-platen die ze vroeger grijs draaide, maar ook songs van de laatste jaren.

“Of we nu van country, rap of rock houden, muziek helpt ons onze gevoelens te delen. Onze waardigheid en ons verdriet, onze hoop en vreugde”, zei Michelle. “Muziek stelt ons in staat naar elkaar te luisteren en elkaar uit te nodigen.”

Chris Cornell

De in 2017 overleden Chris Cornell heeft een Grammy in de wacht gesleept. De Soundgarden-voorman kreeg de award in de categorie Best Rock Performance voor When Bad Does Good. Verder vielen ook Beck en Willie Nelson in de prijzen.

Beck kreeg een Grammy voor zijn album Colors. De plaat werd gekozen in de categorie Best Alternative Music Album. De Amerikaan versloeg de genomineerden Arctic Monkeys, Björk, David Byrne en St. Vincent. Colors viel ook nog in de prijzen in de categorie Best Engineered Album, Non-Classical. Masseduction, het album van St. Vincent, kreeg wel een Grammy voor Best Recording Package. Ook was er een award voor de titeltrack van de plaat in de categorie Best Rock Song.

Veteraan Willie Nelson had drie nominaties op zak. Uiteindelijk kreeg hij alleen een Grammy voor zijn album My Way. In de categorie Best Traditional Pop Vocal Album troefde hij Seal, Gregory Porter, Barbra Streisand en het duo Tony Bennett en Diana Krall af.

Mandoline-virtuoos Chris Thile won met zijn band Punch Brothers een Grammy in de categorie Best Folk Alubum voor het album Al Ashore. In die categorie was ook Joan Baez genomineerd.

Dolly Parton zingt met Miley en Katy

Miley Cyrus stond op het podium met haar peettante, Dolly Parton. De 73-jarige countryzangers kreeg een eerbetoon, en zong met verschillende artiesten haar grootste hits.

Katy Perry en Kacey Musgraves begonnen met Here You Come Again. Halverwege kwam onder luid applaus Dolly zelf op, en zong het liedje verder mee. Met petekind Miley zong ze vervolgens haar hit Jolene, waarna Maren Morris opkwam om After The Gold Rush in duet ten gehore te brengen.

Countrygroup Little Big Town stond Dolly bij toen ze haar nummer Red Shoes uit Netflix-film Dumplin’ zong, waarna alle artiesten samenkwamen voor 9 to 5, Dolly’s grootste hit uit de gelijknamige film.

Dolly kreeg het publiek tijdens het optreden verschillende keren aan het lachen. Zo grapte ze: “Ik ben mijn hele leven al bekend om twee dingen”, waarna ze opmerkte dat ze het deze keer niet over haar boezem had, maar dat mensen nu eenmaal van haar verwachten dat ze een grapje maakt over haar borstomvang. Deze keer ging het om iets anders: “Ik ben ook bekend als zangeres en als liedjesschrijver.”

Het Grammy-eerbetoon volgde op de MusiCares afgelopen vrijdag, waarbij Dolly werd uitgeroepen tot Person of the Year. Het was de eerste keer dat een countryzangeres die eer kreeg.

Diana Ross viert 75e verjaardag op Grammy’s

Diana Ross wordt volgende maand 75, en dat vierde de zangeres op de Grammy’s. Tijdens de ceremonie was een compilatie te zien van beelden uit de carrière van Diana, met een voice-over van de presentatrice van de avond, Alicia Keys. Daarna kwam de 9-jarige kleinzoon van de zangeres het podium op om de Motown-legende te introduceren. “Ze is geweldig. Jonge mensen als ik kunnen naar haar opkijken vanwege haar onafhankelijkheid, haar zelfvertrouwen en om hoe ze altijd haar unieke zelf blijft”, aldus Raif-Henok Kendrick. “Ze heeft de wereld laten zien dat niets buiten ons bereik ligt. Dus dames en heren, graag applaus voor mijn oma Diana Ross.”

De zangeres zong twee nummers: The Best Years of My Life en Reach Out And Touch (Somebody’s Hand), ooit haar debuut als solo-artiest.

Diana Ross heeft nooit een reguliere Grammy gewonnen, wel kreeg ze in 2012 de Lifetime Achievement Award van de organisatie achter de muziekprijzen, de Recording Academy.