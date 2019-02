IN BEELD. Verkleed als grensmuur of als Venus van Botticelli naar de Grammy Awards: de opvallendste looks lva

11 februari 2019

03u57

Bron: Reuters, Global News 0 Grammy's Zondagavond worden in de Verenigde Staten de Grammy’s uitgereikt, de belangrijkste muziekprijzen. Op de rode loper zagen we heel wat uitdagende, stijlvolle en excentrieke jurken. Eén jurk sprong er in het bijzonder uit: zangeres Joy Villa kwam verkleed als de “muur van Trump”. Op haar jurk stond in grote letters te lezen: “Build the Wall”.

De eerder onbekende zangeres Joy Villa droeg ook een handtasje met daarop de verkiezingsslogan van huidig president Donald Trump: “Make America Great Again”.

Ook Cardi B. stal de show op de rode loper. Comfort stond duidelijk niet hoog op haar prioriteitenlijst toen ze haar jurk koos die het tafereel van de Geboorte van Venus van de Italiaanse schilder Sandro Botticelli oproept. Of ze nu een parel in een oester moet voorstellen of de Venus van Botticelli, gemakkelijk wandelen was het niet. Met dwergpasjes schuifelde ze omringd door haar aanhang het rode tapijt af.

Zelfs de verschijning van Lady Gaga, die de spotlight op de rode loper nu niet meteen schuwt, verbleekte naast de maritiem geïnspireerde look van rapster Cardi B.

Waar Katy Perry de inspiratie voor haar flamingoroze look vandaan haalde, is niet meteen duidelijk, maar extra volume creëren lijkt wel een thema te zijn, zoals we ook kunnen zien bij Tierra Wack, Kylie Jenner, Heidi Klum en St. Vincent.

Er waren ook heel wat looks en jurken die niet per se aanleiding waren voor een meme-explosie op de sociale media.